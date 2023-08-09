Haberler Gündem Haberleri İstanbul'a özel deprem yasası! Bakan Özhaseki: Kentsel dönüşümü hızlandıracak önlemleri alacağız
Giriş Tarihi: 9.8.2023 11:11 Son Güncelleme: 9.8.2023 11:19

İstanbul'a özel deprem yasası! Bakan Özhaseki: Kentsel dönüşümü hızlandıracak önlemleri alacağız

Son dakika haberleri: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, kentsel dönüşüm projeleri kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Özhaseki, "Kentsel dönüşümü hızlandıracak önlemler alacağız." dedi.

İstanbul’a özel deprem yasası! Bakan Özhaseki: Kentsel dönüşümü hızlandıracak önlemleri alacağız

Son dakika haberleri: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, kentsel dönüşüm projeleri kapsamında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Özhaseki, "Kentsel dönüşümü hızlandıracak önlemler alacağız." dedi.

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İstanbul'a özel deprem yasası! Bakan Özhaseki: Kentsel dönüşümü hızlandıracak önlemleri alacağız
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