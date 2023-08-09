Kemal Kılıçdaroğlu’na CHP’nin bilişim sorumlusundan tokat gibi cevap: “Seçimde hiçbir usulsüzlük yok”

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde 8'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu büyük bir hezimet yaşadı. Başarısızlığın ardından parti içinde istifa çağrıları yapıldı ama Kılıçdaroğlu istifa etmek yerine parti yönetimindeki isimleri ve danışmanlarını değiştirerek değişim mesajı verdi. Ancak CHP'de "değişim" isteyenler bunu yeterli görmeyerek yapılacak CHP kongresinde genel başkanın değişmesi gerektiğini vurguladı. CHP'de değişim konusunda tartışmalar da hâlâ sürüyor.

87 GÜN SONRA: "SEÇİMİ HİLE HURDA İLE ALDILAR"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başarısızlık yaşadığı seçimlerden 87 gün geçtikten sonra Akbelen'den gelen köylülerin katıldığı dünkü grup toplantısındaki konuşmasında, "Hep seçimi beklediler. Seçimden sonra gereğini yapalım' dediler. Seçimi hile hurda ile aldılar" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun "Seçimi hile hurda ile aldılar" ifadesi sosyal medya platformlarında başarısızlığa kılıf uydurma olarak yorumlanırken, CHP'li isimler de Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

KOLSUZ: "SEÇİMDE SONUCA ETKİ EDECEK HİÇBİR USULSÜZLÜK YOK"

Tepki gösterenlerden biri ise Eski CHP Afyonkarahisar Gençlik Kolları Başkanı Şöhret Can Kolsuz'du. Kolsuz, Kılıçdaroğlu'nun "Seçimi hile hurda ile aldılar" ifadesinin gerçeği yansıtmadığını belirtip Kılıçdaroğlu'nu yalanladı. Kolsuz, sosyal medya platformu Twitter-X'ten yaptığı açıklamada "Bilişim sorumlusu olarak tutanakların girişini kontrol eden kişi olarak söylüyorum. Seçimde sonuca etki edecek hiçbir usulsüzlük yok. Hatta ileri gidiyorum yapılacağı 5 sene önceden belli olan bir seçimde sandığı boş bırakıp oyları çaldırıyorsak zaten sonucu hak ettik demektir" dedi.