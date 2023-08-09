Dış politika ile ilgili ikinci hedefimiz Türkiye eksenini tahkim etmektir. Bu tartışmayı yıllarca hepiniz yaşadınız. Yıllarca Türkiye'nin geçmişini bilmeyenlerin zaman zaman eksen kayması tartışmalarını açarak Türkiye'yi başkalarının gündemi üzerinden köşe sıkıştırmaya çalıştıklarını çok net hatırlıyoruz. Türkiye kendi eksenini tahmin etmek mecburiyetinde olan bir ülkedir.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan dünyaya net mesaj: "Türkiye Ekseni'ni inşa edeceğiz" | Video

Ve artık zamanı gelmiştir. Türkiye böyle bir güce kavuşmuştur. O yüzden biz diyoruz ki, biz başkalarının çizdiği eksene göre değil, Türkiye'nin milli menfaatlerini kullanarak, rasyonel, ütopik olmayan ama bu gerçeklik içerisinde Türkiye Yüzyılı hedeflerini ıskalamayan bir Türkiye ekseni tahkim etmek mecburiyetindeyiz.