Terör örgütlerine “Fonlama” operasyonu: Para toplayıp aktaran altı kişi yakalandı

İstanbul Emniyeti; dini istismar eden terör örgütleri DEAŞ ve EL KAİDE'ye yönelik operasyon düzenledi. Arnavutköy, Sancaktepe, Sarıyer ve Sultanbeyli İlçeleri'nde çok sayıda adrese eş zamanlı olarak baskın yapıldı.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Söz konusu terör örgütlerine fon sağlamak amacıyla sosyal medya platformları üzerinden para topladıkları ve söz konusu paraları adı geçen terör örgütlerine aktardıkları saptanan altı kişi yakalanarak gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA ÖRGÜTSEL DOKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.