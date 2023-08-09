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Giriş Tarihi: 9.8.2023 08:59 Son Güncelleme: 9.8.2023 09:04

Terör örgütlerine “Fonlama” operasyonu: Para toplayıp aktaran altı kişi yakalandı

Sosyal medya platformları üzerinden topladıkları paraları terör örgütleri DEAŞ ile EL KAİDE’ye aktaran altı kişi operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Emir SOMER Emir SOMER
Terör örgütlerine “Fonlama” operasyonu: Para toplayıp aktaran altı kişi yakalandı

İstanbul Emniyeti; dini istismar eden terör örgütleri DEAŞ ve EL KAİDE'ye yönelik operasyon düzenledi. Arnavutköy, Sancaktepe, Sarıyer ve Sultanbeyli İlçeleri'nde çok sayıda adrese eş zamanlı olarak baskın yapıldı.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Söz konusu terör örgütlerine fon sağlamak amacıyla sosyal medya platformları üzerinden para topladıkları ve söz konusu paraları adı geçen terör örgütlerine aktardıkları saptanan altı kişi yakalanarak gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA ÖRGÜTSEL DOKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

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Terör örgütlerine “Fonlama” operasyonu: Para toplayıp aktaran altı kişi yakalandı
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