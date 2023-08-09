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Giriş Tarihi: 9.8.2023 12:48

Türkiye’nin en güçlü silahı için kritik viraj! 850 kilometrelik alanda zorlu test

Türkiye, savunma sanayisi alanında kritik hamlelerine kaldığı devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterinde bulunan en güçlü silahlardan biri olarak bilinen HİSAR-U (Siper) füzesinin bu hafta 850 kilometrelik alan içerisinde test edilmesi bekleniyor.

İHA
Türkiye’nin en güçlü silahı için kritik viraj! 850 kilometrelik alanda zorlu test

Karadeniz'de 850 kilometrelik alanda NAVTEX/NOTAM ilan edilmesinin ardından gözler testinin gerçekleştirilmesi beklenen HİSAR-U (SİPER) füzesine dikildi.

GÖK HUDUTLAR YERLİ VE MİLL İMKANLARLA ÜRETİLEN TEKNOLOJİLERLE KORUNACAK

Türkiye'nin savunma sanayisi alanında kritik hamlelerinden birisi olan HİSAR-U (SİPER) sayesinde gök hudutlar, yerli ve milli imkanlarla üretilen teknolojiler ile korunacak.

ASELSAN ve ROKETSAN iş birliği ile üretilen HİSAR-U (SİPER) füzesinin bu hafta içerisinde Karadeniz'de test edilmesi bekleniyor.

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Türkiye’nin en güçlü silahı için kritik viraj! 850 kilometrelik alanda zorlu test
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