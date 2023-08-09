Türkiye’nin en güçlü silahı için kritik viraj! 850 kilometrelik alanda zorlu test

GÖK HUDUTLAR YERLİ VE MİLL İMKANLARLA ÜRETİLEN TEKNOLOJİLERLE KORUNACAK

Türkiye'nin savunma sanayisi alanında kritik hamlelerinden birisi olan HİSAR-U (SİPER) sayesinde gök hudutlar, yerli ve milli imkanlarla üretilen teknolojiler ile korunacak.

ASELSAN ve ROKETSAN iş birliği ile üretilen HİSAR-U (SİPER) füzesinin bu hafta içerisinde Karadeniz'de test edilmesi bekleniyor.