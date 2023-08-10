AK Parti’nin olağanüstü kongresi 7 Ekim’de yapılacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti'nin olağanüstü kongresinin 7 Ekim'de yapılacağını söyledi. Yerel seçim hazırlıklarının Mayıs 2023 seçimlerinin bitimiyle başladığını aktaran Dağ, AK Parti'nin aday belirlemede sorunu olmadığı, aday adaylığı başvurularının kasım ayında yapılabileceğini belirtti. Katıldığı televizyon programında gündeme dair önemli mesajlar veren Dağ, CHP'li belediyelerin 5 yıllık karnesinin bu seçimde önlerine geleceğini ve karnenin kırıklarla dolu olduğu vurguladı. Dağ, "Rakiplerimiz değişim tartışmaları yaşarken, biz yerel seçimlere yönelik adımlarımızı atıyoruz. Bir terslik olmazsa 7 Ekim'de kongremizi Ankara Kapalı Spor Salonu'nda yapacağız. Biz milletimizin her zaman destek verdiği, birinci parti yaptığı bir partiyiz. Sadece nicelik değil niteliği olan da bir partiyiz. AK Parti bakanlarını milletvekili adayı yapmış, bakanlar kurulu yeni arkadaşlardan oluşmuş bir siyasi parti. Kongrede de değişimler olacak. Sessiz sedasız olacak. Karşı tarafın adaylarının fersah fersah ötesinde adaylar yetiştirebilecek bir partiyiz. Her ilde bu işi yapabilecek 5'in üzerinde arkadaşımız var. Veriler var, sahadan dönüşler var" dedi.