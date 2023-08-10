Başkan Erdoğan toplu konut temeli attı! Kahramanmaraş’a 9 bin 74 konut ve köy evi

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde düzenlenen Kentsel Dönüşüm Temel Atma Töreni'ne canlı bağlantı yoluyla katılan Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonda şehit olan askerler ve depremde yaşamını yitiren vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyerek başladığı konuşmasında, "Asrın felaketi depremlerin üzerinden 6 aydan fazla süre geçti. Sadece ülkemizin değil, insanlık tarihinin en büyük afetlerinden birini yaşadık. Eşimiz, dostumuz, çocuğumuz, akrabamız, komşumuz olan 50 binden fazla insanı bir gecede toprağa verdik. Depremin hemen ardından bölgedeki illerimizi farklı zamanlarda ziyaret etmiş ve devletimizin tüm imkanlarımızı seferber ettiğimiz söylemiştik. Secim döneminde de elimizi oradan çekmedik. Sahada yapılan çalışmaları, ihtiyaçları, sıkıntıları bizzat takip ettik. En acil olanlarından başlamak suretiyle depremzedelerimizin ihtiyaçlarını süratle gidermeye çalıştık. Tespitlerimize göre Kahramanmaraş'ın neredeyse üçte biri oturulamaz hale gelmişti. Şehrimize yapılması gereken deprem konutu sayısı 19 bin 415. Köy evi ve ahırlarla birlikte bu rakam 29 bin 47'ye ulaştı. Deprem bölgesinde ise toplam 680 bin konut ve 150 bin depo, ahır, işyeri gibi bağımsız bölümün inşa edilmesi gerekiyordu. Bu ağır tablo karşısında asla ümitsizliğe kapılmadık" dedi.

Bugüne kadar 325 konteyner kentte 128 bin 350 konteynerin kurulumunun yapıldığını bildiren Erdoğan, "15 Ağustos'a kadar çadırlarda kalan az sayıda vatandaşımızı da konteynerlere yerleştirmiş olacağız. Bugüne kadar 180 bin konutun ihalesi gerçekleştirildi. Rezerv alanlarda inşaatlar hızla devam ediyor. Yerinde dönüşüm için hibe projesi başlattık, bu projemiz büyük teveccüh gördü. Bu proje ile sadece konutlar yapılmayacak aynı zamanda ekonomi de canlanacak. Mahalle kültürü yeniden buralarda can bulacak. Konutlar daha az maliyetle yapılacak. Bu proje kapsamında şehirlerimize güzel birer merkez de yapacağız. Bölgedeki şehirleri alt yapı ve üst yapılarıyla yeniden çok daha sağlam ve ferah bir şekilde inşa edeceğiz" diye konuştu.

"SAĞLIKLI KENTLEŞMEYİ ÖN PLANDA TUTUYORUM"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden bu yana kentsel dönüşüme ve toplu konut yapımına büyük önem verdiğini hatırlatan Erdoğan, "Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığım boyunca da bunu devam ettiriyorum. Sağlıklı kentleşmeyi ön planda tutuyorum. Bunun bir sorumluluk olduğunu dile getirdik. Toplu Konut İdaremiz bugüne kadar 1 milyon 200 bin konut ve proje üretti. Okul, hastane ve daha nice bina inşa etti. TOKİ 6 Şubat depremlerinden alnının akıyla çıktı. Bu depremler kentsel dönüşümün ne kadar önemli olduğu bize bir kez daha gösterdi. Türkiye'deki muhalefet anlayışının ülkemize ödettiklerini görme fırsatı gördük. Bu istemezükçü ekip doğrudan insan hayatını ilgilendiren bu meseleyi bile engellemeye kalktı. Bunun için her yalanı söylediler, her yolu denediler. Çeşitli illegal örgütler vasıtayla firmaları, mülk sahiplerini tehdit ettiler. Kendileriyle aynı görüşe sahip meslek kuruluşları ve odalar aracılığıyla projeleri mahkemeye götürdüler. Kendileri hak gördükleri dayanıklı modern konutları benim Hataylı, İstanbullu kardeşime lüks gördüler. Milletimizi sağlıksız yapılarda yaşamaya mahkum etmek için söylenmedik yalan bırakmadılar. Biz bu tavırlılarını uzun yıllar beceriksizliklerine iş bilmezliklerine yorduk. Ama son seçim sürecinde meselenin masum olmadığını anladık. CHP şürekasının kentsel dönüşüm düşmanlığının gerisinde iş bilmezlik değil, halk düşmanlığı vardır. Sandıktan istedikleri netice çıkmadı diye afetzedelerimize zulmedenlerin gerçek yüzünü deşifre etmeyi sürdüreceğiz. Ne deprem bölgesindeki kardeşlerimizi ne de 85 milyonun diğer fertlerini bunların insafına asla bırakmayacağız" dedi.

Muhalefetin halka hizmet etmek, hayat standartlarını yükselmek istemediğini belirten Erdoğan, "Bunların gözünde seçmen ancak 'tıpış tıpış' oy verdiği, kendilerini kayıtsız şartsız desteklediği zaman insandır. 4 Mayıs öncesinde millete bedava ev vadediyorlardı, 15 Mayıs sabahı ilk icraatları depremzedelerimizi sığındıkları yerlerden kapı dışarı etmek oldu. Oy tercihlerinden dolayı afetzedelerimize her türlü hakaretleri yaptılar. Yıllar boyu utançla hatırlanacak hoyratlığı, ahlaksızlığı sergilemekten hicap duymadılar. 28 Mayıs'tan sonra da çıkıp siyasi hırsları sebebiyle mağdur ettikleri kardeşlerimizden bir kez olsun özür dilemediler. Biz bunların hiçbirini unutmadık ve unutmayacağız. Son 21 yılda kentsel dönüşüm projeleriyle ülkenin dört bir yanında 3,3 milyon konutun inşasını sağladık. Böylece 20 milyona yakın insanımızı güvenli yuvalara kavuşturduk. Türkiye genelinde 6,5 milyon konutu süratle dönüştürmeyi hedefliyoruz. Türkiye genelinde 6 buçuk milyon konutu süratle dönüştürmeyi planlıyoruz. Bunlar tamamlandığında şehirlerimiz hem güzelleşecek hem depreme hazırlıklı hale gelecektir. Kentsel dönüşüm projelerini bu vizyonumuzun bir parçası olarak görüyoruz" diye konuştu.

"DAHA FAZLA KONUT YAPILSIN"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de konuşmasında, "Bu törenin en önemli özelliği hayırseverlerin de burada olmasıdır. Anlamlı bir şey daha var. Galatasaray Başkanımız da söyledi. Biz de istiyoruz ki diğer kulüplerimiz gelip Galatasaray'ı geçsinler, daha fazla konut da onlar yapsınlar. Müsabaka burada devam etsin. Bu dünyada biriktirdiğimiz malın faydası yok, öbür tarafa ne götüreceğimiz önemli. 'Kayseri neden bu kadar zengin' diyorlar. Kayseri hayırda yarışıyor. Kayserililer akıllı derler ya geleceği düşünüyorlar, ahirete de yatırım yapıyorlar" dedi.

Depremden 14 milyon insanın etkilendiğini anımsatan Özhaseki, "Bin yıllık Anadolu yolculuğunda karşılaştığımız en büyük felaket bu oldu. 680 bin konut yıkıldı, veya ağır ve orta hasarlı. 51 bin canımızı yitirdik. İnsanlarımız metanetli, devletine güveniyor ama yürekleri de yaralı. Deprem sırasında Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısıydım. Depremin ilk anından itibaren tüm AK Partili belediyeleri bölgeye sevk etti. İnsanlarımız da seferber oldu. Yurtdışından gelenler 'Bu felaketin dörtte biri bizde olsaydı, altından kalkamazdı' diyordu" şeklinde konuştu.

"180 BİN KONUTUN İHALESİ YAPILDI"

Özhaseki, "Bir milyon 905 bin depremzede evlerinden uzakta. Bu kardeşlerimiz zor şartlarda kalırken gözümüze uyku girmiyor. Bakanlık olarak birinci görevimiz kalıcı konutları bitirmek. 850 bin konut yapacağız, 4 büyükşehir demek. 100 milyar doları geçen bir maliyeti var, inşallah altından kalkacağız. 180 bin konutun ihalesini yaptık. Konut yaparken fay hattından 60 metre uzaktan başlayacağız. Şehir merkezlerinde ise 15 metre kazık çakılacak, sert zemin bulunduktan sonra temel atılacak. Burada 112 bin civarında yapılacak inşaat var. Bir kısmını başlattık, bir kısmını yerinde dönüştüreceğiz. Bu kadar konutu rezerv alanlarında yapmak mümkün değil. O nedenle evlerini yapacak vatandaşlarımıza yardımcı olacağız. Yerinde dönüşüm için 100 metrekarelik ev nedeniyl3 500 bin lirası hibe 1 milyon lira vereceğiz. O 500 bini de 2 yılı geri ödemesiz olacak. Vatandaşa inşaatın tüm aşamalarında yardımcı olacağız. İsteyen projesini kendi yapacak, isteyenlere de TOKİ üzerinden tip projeler için ücretsiz proje desteği vereceğiz" şeklinde konuştu.

"TÜM EVLER BİTENE KADAR BURADA OLACAĞIZ"

Bina yapımıyla 4 kırmızı çizgileri olduğunu söyleyen Özhaseki, "Fay hatları üzerine yapı asla olmayacak. Bunu imar planlarına işliyoruz. Dere yatakları ve sıvılaşma olan yerlere izin vermeyeceğiz. Uygulama esnasında sıfır tolerans göstereceğiz. Şehir merkezlerinde numune binalar ve meydanlar da yapacağız. İnşallah bunlar çevreye doğru dalga dalga yayılır ve çok güzel şehirler inşa ederiz. İlk günden beri buradayız. Tüm evler bitip sizler içine geçinceye, Allah razı olsun deyinceye kadar da burada olacağız" dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise, "Bir ülkenin en değerli kaynağı insandır. Depremde kaybettiğimiz insanlarımız canımızı yaktı. Acılarımız ve hüznümüz elbette var. Devletimiz bizi hiç yalnız bırakmadı. Depremin ilk gününden itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çadırdan konteynerlere, kalıcı konutlara varana kadar tüm çalışmalar devam ediyor. Yeni bir şehrin inşasını yapıyoruz. Yeni Kahramanmaraş konutu, alt yapısı, sanayisi, park ce yeşil alanlarıyla yeni ve yaşanabilir örnek şehir olacaktır. Yerinde Dönüşüm Projesi devlet-millet eliyle yapılan çok güzel bir proje olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın Yeni Türkiye vizyonuyla bu büyük felaketin izlerini sileceğiz" ifadelerini kullandı.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Kıvanç: TOBB olarak topladığımız bağış ve yardımlarla 200 konutun finansını sağlayacağız. Bu diğer illerde de devam edecek. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Ben de Maraşlıyım. Galatasaray Spor Kulübü olarak insani yardımları ulaştırmaya çalıştık. İlk başta 100 konteynerlik insani yardım malzemesi gönderdik. Sonra çadır, ardından da 600 konteynerlik mahalle kurduk. Önceki donem bakanımıza 200 kalıcı konut sözümüz vardı. 250 konut yapacağız. Bu yaraların elbirliğiyle sarılması lazım. Elbette devletimiz çok güçlü ama STK'lar olarak bizim de burada olmamız lazım ki en kısa sürede normal hayata dönelim. Buradan spor kulüplerini iyilikte yarışmaya davet ediyorum. Para toplayıp yardım etmeyi yeterli bulmuyorum. Buraya gelip insanlarla buluşup sarılalım. Dertleri paylaşalım. Yapılan konuşmaların ardından Kahramanmaraş İl Müftünün yaptığı duanın ardından konutların temsili temeli butonlara basılarak atıldı. Mehmet Özhaseki'nin Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in diğer kulüplere yönelik sözlerini aktarma üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Diğerlerine de bakacağız. İlk olarak Kayseri ne kadar konut yapacak?" diye sordu. Mehmet Özhaseki'nin "Kayseri 300 konut yapacak" sözü üzerine de Erdoğan, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor olmak üzere diğer kulüplere de "Hayırda yarışma" çağrısı yaptı.