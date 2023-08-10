MİT’ten Suriye’nin kuzeyinde operasyon: 3 DEAŞ’lı terörist yakalandı

DEAŞ bünyesinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren örgüt unsurları MİT ve Suriye Milli Ordusu (SMO)'nun çalışmaları neticesinde Suriye'de tespit edildi. MİT'in istihbarı ve operasyonel desteğiyle SMO'ya bağlı yerel güvenlik güçlerince Barış Pınarı Harekâtı alanında düzenlenen operasyonlarda eylem hazırlığındaki 3 DEAŞ mensupu yakalandı, çok sayıda patlayıcı, silah ve mühimmat ele geçirildi.
MİT, Türkiye'ye yönelik Suriye sahasında ve diğer bölgelerde, terör gruplarına karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.
MÜHİMMATLAR ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonlar neticesinde; 1 adet LAV silahı, 1 adet RPG roketatar, 2 adet motosiklet, 5 adet el bombası, 5 adet AK-47 piyade tüfeği, 2 adet Makarov tabanca, 1 adet telsiz, 4 adet anti tank RPG mühimmatı, 2 adet anti personel RPG mühimmatı, 5 adet RPG sevk fişeği ve çok sayıda şarjör ile mühimmat ele geçirildi.