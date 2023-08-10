MİT’ten Suriye’nin kuzeyinde operasyon: 3 DEAŞ’lı terörist yakalandı

DEAŞ bünyesinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren örgüt unsurları MİT ve Suriye Milli Ordusu (SMO)'nun çalışmaları neticesinde Suriye'de tespit edildi. MİT'in istihbarı ve operasyonel desteğiyle SMO'ya bağlı yerel güvenlik güçlerince Barış Pınarı Harekâtı alanında düzenlenen operasyonlarda eylem hazırlığındaki 3 DEAŞ mensupu yakalandı, çok sayıda patlayıcı, silah ve mühimmat ele geçirildi.