Özhaseki Şehir Buluşmasında konuştu: 2-3 yılda tüm depremzedeler yeniden dönmüş olacak

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığında düzenlenen "AK Parti Şehir Buluşmaları"a katılan Bakan Özhaseki burada yaptığı konuşmada Kahramanmaraş'ta yaklaşık 30 bin konutun inşaatına başladıklarını söyledi.

Özhaseki, "Şu kadar köy evi, şu kadar şey diye saymak istemiyorum, sizi rahatsız ederim. Rakamların hepsi bizde mevcut. Bugün de Allah nasip ederse 9 binden fazla, geneli şehir merkezinde olan inşaatlarımıza başlıyoruz. 225 kadar da iş yerinin inşaatına başlıyoruz. Bu, merkezin bir an önce sağlıklı bir şekilde hayata geçmesi için yapılan işler. Eğer biz merkezi bir an önce hayata geçirirsek, ayağa kaldırırsak dışarıya giden kardeşlerimiz de bir an önce buraya dönecekler diye düşünüyorum. Bir şeye daha karar verdik. Özellikle Kahramanmaraş'ta merkezdeki inşaatları biz devlet olarak üstlendik. İnşallah biz yapacağız ve örnek olsun istiyoruz. Bu bölgede çalışan ünlü mimar arkadaşlarımız var. Bölgenin planlamalarını getirdiler. Meydan projesini getirdiler. İçeride bakacağız, heyet olarak. Evet, üzerinde anlaştık dersek o projeyi de bundan sonra uygulamaya geçeceğiz. İnşallah iki üç sene içerisinde bütün inşaatlar bittiğinde emin olun giden kardeşlerimiz yeniden dönmüş olacak" dedi.

AK Parti'de alınan karar doğrultusunda şehir buluşmaları programı düzenleyerek vatandaşlarla bir araya gelip dertlerini dinlediklerini söyleyen Bakan Özhaseki, "Ülkemiz hakkında, insanımız hakkında güzel işler olsun diye gayret ediyoruz. Onun için evimizi, yurdumuzu terk ediyoruz. Onun içindir ki dükkanımızı bırakıp buraya geliyoruz ve birbirimizi dinliyoruz. İnşallah sonuna kadar da biz bu mücadelede böyle devam ederiz. Değerli kardeşlerim hiç kimse unutmasın. Bizler sıradan bir parti değiliz. Bizim bir derdimiz var. Bizim bir kavgamız var. Bizim medeniyet diye bir derdimiz var. Bizim tarihe karşı, misyonumuza karşı bir sorumluluğumuz var. Liderimiz de sıradan bir lider değil. Gençliğinden itibaren bugüne kadar hayatı mücadeleyle geçmiş bir insan. Gece gündüz demeden çalışan, emin olun bu bölgeleri bile her seferinde kendine dert edip, neredeyse her kabinede 'orada ne oluyor, ne yaptık, neredeyiz' diye hesap soran bir liderimiz var. Böyle olunca biz de yerimizde duramıyoruz. Cumhurbaşkanımızın gayretleri ve birçok insanın senelerdir, senelerce vermiş olduğu emekler neticesinde dün bize baskıya maruz kalırken, binbir türlü zorluklar içerisinde hayatımızı devam ettirirken, inandığımız yolda devam ederken binbir türlü işkenceye maruz kalırken çok şükür Cenabıhak zafer nasip etti ve iktidar oldu" diye konuştu.

AK Parti'nin ilk iktidar olduğu dönemde birçok olumsuzlukla engel olmaya çalışanları dik duruşlu lider sayesinde engellediklerini anlatan Özhaseki, "Hamdolsun başımızda bizim o dik duruşuyla hepimizin gururu olan bir liderimiz var. Recep Tayyip Erdoğan bunların hiçbirine eyvallah etmediği gibi elinin tersiyle itti ve toprağa gömdü. Bir daha da çıkamayacaklar zaten. Değerli kardeşlerim özgürlükler noktasında sadece başörtü meselesini söylemek istemiyorum herkes bu konuda çileli zaten. O konuda herkesin söyleyeceği bir hikayesi vardır. Ama Doğu'daki bir Kürt kardeşim, ben Kürt'üm diyemiyordu. Alevi bir kardeşim Alevi olduğunu ifade edemiyordu. Doğu'daki kardeşim dilini kullanamadığı gibi türküsünü de çığıramıyordu. Propagandasını da yapamıyordu. Bunların hepsi zamanında yaşanmıştı değil mi? Evet, o özgürlükleri genişleten de biz olduk. Benim her zaman iftiharla söylediğim bir şey daha var. Bu milletin onuru olarak Cumhurbaşkanımız yurt dışına gittiğinde o dik duruşu var ya, dünyaya değer. Dün o liderler karşısında iki büklüm ezik duran insanlardan 300-500 milyon dolar para alacağım diye durmadan yalvaran bir makamda duran insanlardan bugün onlar karşısında oyun kurucu ve söylediği sözü yerine getirttiren, tüm dünya liderlerinin gözüne baktığı çok şükür bir Cumhurbaşkanımız var" dedi.

Özhaseki, depremlerin bu bölgenin gerçeği olduğunu ve bundan sonrası için sağlam ev ve iş yerlerinin yapılması gerektiğini sözlerine ekledi. Programa, milletvekilleri, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve partililer katıldı.