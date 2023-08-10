Son dakika: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye'nin yeni terörle mücadele konsepti kapsamında terör örgütü PKK ile tüm güvenlik birimleriyle yapılan mücadele aralıksız sürüyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde PKK'ya yönelik yapılan Eren-Abluka operasyonları ile TSK'nın sınırötesinde yaptığı Pençe Harekatları ardından örgütün kırsal bölgede eylem arayışını engellemek, hareket kabiliyetini azaltmak adına operasyonlar aralıksız devam ediyor.

Bakan Yerlikaya açıkladı! 2 terörist daha etkisiz | Video

2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı yapılan istihbarat çalışması sonucunda; Van Jandarma Asayiş Kolordu ve Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde, Şırnak İl Jandarma ve Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlıkları tarafından, Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçakları, Atak taarruz helikopterleri ve J-SİHA desteğinde Beytüşşebap kırsalında JOPER, JÖH, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerinin katılımı ile Şehit Jandarma Er Yusuf Aktan operasyonu düzenlendi. Operasyon sonucunda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.