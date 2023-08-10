Haberler Gündem Haberleri Son dakika: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 10.8.2023 15:01 Son Güncelleme: 10.8.2023 15:09

Son dakika: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde Şırnak’ın Beytüşşebap kırsalında Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçakları, Atak taarruz helikopterleri ve J-SİHA desteğinde düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonu düzenleyen güvenlik birimlerini tebrik ederken terörle mücadelenin aralıksız devam edeceğini mesajını verdi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Son dakika: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye'nin yeni terörle mücadele konsepti kapsamında terör örgütü PKK ile tüm güvenlik birimleriyle yapılan mücadele aralıksız sürüyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde PKK'ya yönelik yapılan Eren-Abluka operasyonları ile TSK'nın sınırötesinde yaptığı Pençe Harekatları ardından örgütün kırsal bölgede eylem arayışını engellemek, hareket kabiliyetini azaltmak adına operasyonlar aralıksız devam ediyor.

Bakan Yerlikaya açıkladı! 2 terörist daha etkisiz | Video

2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı yapılan istihbarat çalışması sonucunda; Van Jandarma Asayiş Kolordu ve Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde, Şırnak İl Jandarma ve Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlıkları tarafından, Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçakları, Atak taarruz helikopterleri ve J-SİHA desteğinde Beytüşşebap kırsalında JOPER, JÖH, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerinin katılımı ile Şehit Jandarma Er Yusuf Aktan operasyonu düzenlendi. Operasyon sonucunda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

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Son dakika: 2 terörist etkisiz hale getirildi
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