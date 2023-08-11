Akşener’e 15 vekil diyeti hatırlatıldı

Birlıkte girdikleri seçimdenaldıkları yenilgiyle ayrı yönleresavrulan CHP ve İyi Parti arasındakigerilim sürüyor. İyi Parti'nin26 Ağustos'ta, CHP ile ittifakı tamamenbitireceğine ilişkin kulislerinardından CHP Parti Meclisi ÜyesiMüslim Sarı, Meral Akşener'esert ifadelerle yüklendi. Bir canlıyayında konuşan Sarı, "İyi Partikurmuş olduğu stratejik ilişkidenfaydalanan bir parti. Yani'Biz CHP ile bir işbirliği yaptıkve bundan mustaribiz,almamız gerekenoyu almadık'demeleribencebüyük bir siyasinezaketsizliktir. Bunu dahaağır şekilde ifade edebilirim amaşu an için uygun görmüyorum.CHP, İyi Parti'ye 2018 yılında kurulankomployu bozmamış olsaydıbugün İyi Parti diye bir parti olacakmıydı. 'Pişmanım' dedi. Bunlarçok nezaketsiz açıklamalar.MeralAkşener'e yakıştırmıyorum"dedi.