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Giriş Tarihi: 11.8.2023

Akşener’e 15 vekil diyeti hatırlatıldı

HARUN SEKMEN HARUN SEKMEN
Akşener’e 15 vekil diyeti hatırlatıldı
Birlıkte girdikleri seçimden aldıkları yenilgiyle ayrı yönlere savrulan CHP ve İyi Parti arasındaki gerilim sürüyor. İyi Parti'nin 26 Ağustos'ta, CHP ile ittifakı tamamen bitireceğine ilişkin kulislerin ardından CHP Parti Meclisi Üyesi Müslim Sarı, Meral Akşener'e sert ifadelerle yüklendi. Bir canlı yayında konuşan Sarı, "İyi Parti kurmuş olduğu stratejik ilişkiden faydalanan bir parti. Yani 'Biz CHP ile bir işbirliği yaptık ve bundan mustaribiz, almamız gereken oyu almadık' demeleri bence büyük bir siyasi nezaketsizliktir. Bunu daha ağır şekilde ifade edebilirim ama şu an için uygun görmüyorum. CHP, İyi Parti'ye 2018 yılında kurulan komployu bozmamış olsaydı bugün İyi Parti diye bir parti olacak mıydı. 'Pişmanım' dedi. Bunlar çok nezaketsiz açıklamalar. Meral Akşener'e yakıştırmıyorum" dedi.
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Akşener’e 15 vekil diyeti hatırlatıldı
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