Akşener’e 15 vekil diyeti hatırlatıldı

Birlıkte girdikleri seçimden
aldıkları yenilgiyle ayrı yönlere
savrulan CHP ve İyi Parti arasındaki
gerilim sürüyor. İyi Parti'nin
26 Ağustos'ta, CHP ile ittifakı tamamen
bitireceğine ilişkin kulislerin
ardından CHP Parti Meclisi Üyesi
Müslim Sarı, Meral Akşener'e
sert ifadelerle yüklendi. Bir canlı
yayında konuşan Sarı, "İyi Parti
kurmuş olduğu stratejik ilişkiden
faydalanan bir parti. Yani
'Biz CHP ile bir işbirliği yaptık
ve bundan mustaribiz,
almamız gereken
oyu almadık'
demeleri
bence
büyük bir siyasi
nezaketsizliktir. Bunu daha
ağır şekilde ifade edebilirim ama
şu an için uygun görmüyorum.
CHP, İyi Parti'ye 2018 yılında kurulan
komployu bozmamış olsaydı
bugün İyi Parti diye bir parti olacak
mıydı. 'Pişmanım' dedi. Bunlar
çok nezaketsiz açıklamalar.
Meral
Akşener'e yakıştırmıyorum"
dedi.