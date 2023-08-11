Aranan Kırgızistan Uyruklu DEAŞ mensubu yakalandı

DEAŞ Silahlı terör örgütü mensuplarının faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve yakalanmalarına yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında,

Kilis İlamat ve İnfaz Bürosunca DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma Suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve hakkında Yakalama Emri çıkarılan Kırgızistan vatandaşı S.Y. isimli şahıs Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde 10 Ağustos 2023 günü,Tekirdağ'ın Muratlı İlçesinde yakalanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada; "Terör örgütlerinin ilimizde eylem faaliyetlerinin tespitine deşifresine yönelik çalışmalar kararlıkla yürütülmektedir" denilmektedir.