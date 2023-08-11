Hizmette değil ulaşım zammında yarışıyorlar

Bolu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın talebi üzerine, Bolu Belediyesi Ağustos Ayı 2. oturumunda, özel halk otobüsü bilet fiyatlarına zam yapılmasına dair hazırlanan gündem maddesi görüşüldü. Şehir içi ulaşımda kullanılan özel halk otobüsleri ve taksilerde uygulanması istenen fiyat artışı oy birliğiyle kabul edildi.Özel halk otobüslerinde, yüzde 57 oranında zam yapılarak normal bilet fiyatı 9 lira 50 kuruştan, 15 liraya yükseldi. İkâmetli öğrenci 11 lira, ikâmetsiz öğrenci 11 lira 50 kuruş oldu. Taksi ücretlerinde ilk açılış 25 lira oldu. Her yerde ulaşıma zam yapıldığını söyleyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın zam yapıldığı gün bilet fiyatlarını düşürmek için çalışacaklarını söylemesi tepki çekti.