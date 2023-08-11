SON DAKİKA | PKK’ya bir darbe daha! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri PKK terör örgütüne peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. MSB son olarak 3 PKK'lının daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Böylece dünden bu yana bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 7'ye yükseldi.

Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Mehmetçiklerimizi şehit eden hainlerden hesap sormaya devam ediyoruz! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha havadan düzenlenen operasyon ile etkisiz hâle getirildi. Böylece dünden bu yana bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 7'ye yükseldi. Teröristler hangi deliğe girerlerse girsinler kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar!