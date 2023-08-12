Bakan Uraloğlu: 20 yılda Balıkesir’e 62 milyar TL’lik altyapı yatırımı yaptık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Merkezince planlanan ve Balıkesir İl Başkanlığınca organize edilen "2023 Şehir Buluşmaları" kapsamında geldiği kentte Vali Hasan Şıldak'ı ziyaret etti. Valilik ziyaretinin ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesine geçen Uraloğlu, İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Bakan Uraloğlu, toplantı sonrası düzenlenen basın toplantısında, Balıkesir'in Türk denizciliğinin ilk vatanı, leventler diyarı olduğunu söyledi.

Şanlı tarihin her safhasında bu şehrin insanlarını gördüklerini belirten Uraloğlu, Balıkesir'in vatanın birliği ve bütünlüğü için en çok şehit veren illerden olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 21 yılda Balıkesir'in her alanda gelişmesi için çok önemli yatırımlar yaptıklarını vurgulayan Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizler, bugüne kadar milletimizin gördüğü en büyük desteği alarak toplumun büyük kesiminin güvenine nail olmuş büyük bir siyasi hareketin temsilcileriyiz. Terör, savunma sanayisinde yerlilik ve millilik, enerji ve ulaşım altyapısı gibi Türkiye'nin önündeki 30-40 yıl bekleyen sorunları fiilen çözmüş, başarılı ve büyük bir siyasi parti olan AK Parti'nin mensuplarıyız. FETÖ'den DEAŞ'ına, PKK'sına, terör örgütlerinin belini kırdık. Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde yürütmüş olduğumuz operasyonlarla sınırlarımızı artık terör örgütlerinin bataklığı olmaktan çıkartarak güven tesis ettik. Köşe bucak inlerine saklanan bu eli kanlı terör örgütü mensuplarına yurt içinde de göz açtırmadık."

"ÜLKEMİZİ DÜNYADA 8'İNCİ YÜKSEK HIZLI TREN İŞLETMECİSİ ÜLKE KONUMUNA YÜKSELTTİK"

Uraloğlu, Pençe-Kilit Operasyonu'nun başarıyla devam ettiğini, terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirildiğini anlatarak, savunma sanayisinde de helikopter, tank, insansız hava araçları projeleriyle adeta çağ atlanıldığını vurguladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü, İzmir-İstanbul, Ankara-Niğde ve Kuzey Marmara otoyolları gibi dev projeleri birbiri ardına hayata geçirdiklerini anlatan Uraloğlu, şunları dile getirdi:

"6 bin 100 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 29 bin kilometrenin üzerine çıkardık. 1714 kilometre olan otoyol ağımızı 3 bin 633 kilometreye ulaştırdık. Demir yollarımızın tamamını yeniledik. Ülkemizi Avrupa'da 6'ncı, dünyada 8'inci yüksek hızlı tren işletmecisi ülke konumuna yükselttik. Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı'nı açarak Asya'dan Avrupa'ya kesintisiz demir yolu bağlantısı sağladık. Hava yolunu halkın yolu yaptık. İç hat uçuş nokta sayımızı 26'dan 57'ye, dış hat uçuş ağımızı 130 ülkede 342 noktaya, 149 olan liman sayımızı 217'ye, 37 olan tersane sayımızı ise 84'e çıkardık."

Uraloğlu, son 21 yılda Türkiye'nin bir baştan diğer başa yeniden imar edildiğine dikkati çekerek, "Bu hizmet ve eserleri gören aziz milletimiz de Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve devletine olan güvenini gösterdi. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde 'Yeniden Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan' diyerek, Cumhur İttifakı'nı seçti. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, milletimizin ve ülkemizin yarınlara umutla bakacağı yeni bir dönemi daha başladı." diye konuştu.

"BALIKESİR'İ HIZLI TREN AĞINA KATACAK ÇALIŞMALARI DA BAŞLATTIK"

Gelecek yıl yapılması planlanan yerel seçimlere değinen Uraloğlu, sadece bir yerel seçim gibi düşünülse de bu seçimin Türkiye'nin istikbaline yön vereceğini kaydetti.

Uraloğlu, Balıkesir'e yapılan yatırımları örneklerle anlatarak, şöyle devam etti:

"Sadece Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 2003 yılından bu yana Balıkesir'in ulaşım ve iletişim altyapısına 20 milyarı kamu-özel işbirliği kapsamında olmak üzere yaklaşık 62 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. 2003'te sadece 70 kilometre bölünmüş yolu vardı, 693 kilometreye yükselttik. Yollarının sadece 31 kilometresi bitümlü sıcak karışım kaplamalıydı, 679 kilometreye çıkardık. İstanbul-İzmir Otoyolu Projesi ile Balıkesir'i de otoyol konforuyla tanıştırdık. Bursa'ya, İzmir'e, Manisa'ya ve Çanakkale'ye bölünmüş yollar ile bağladık. Balıkesir-Dursunbey yolu, Kuzey Çevre Yolu, Bandırma kavşağı gibi 5 milyar 403 milyon lira proje tutarı ile 14 kara yolu projesini hayata geçiriyoruz."

Balıkesir'in tüm demir yolu ağını da yenilediklerini dile getiren Uraloğlu, şu bilgileri verdi:

"Balıkesir'e Gökköy Lojistik Merkezi'ni kazandırdık. Bu merkezi, otomobil, konteyner, mermer, sentetik malzemeler, kömür gibi sanayi ürünlerinin yanı sıra gıda maddesi olarak et, süt, kuru gıda gibi yüklerin yüklenip yurt içi ve yurt dışına taşınacağı yeni adres yaptık. Balıkesir'i hızlı tren ağına katacak çalışmaları da başlattık. 2018'de TCDD tarafından ihalesi gerçekleştirilen Bursa-Yenişehir arası 56 kilometre demir yolu üstyapısı ile Yenişehir-Osmaneli arası 50 kilometre hem altyapı hem üstyapısını içeren projemizin kapsamını genişlettik. 2020 yılında gerçekleştirdiğimiz ikinci bir ihale ile 95 kilometre uzunluğundaki Bandırma-Bursa arasının hem altyapı hem de üstyapısını ekledik. Tamamlandığında Balıkesir de ulusal hızlı tren ağımıza entegre olarak İstanbul, Ankara, Eskişehir, Konya, Kırıkkale, Yozgat, Sivas illerimize bağlanacak."

Bakan Uraloğlu, Balıkesir Koca Seyit Havalimanı ve Balıkesir Merkez Havalimanı'nın terminal binalarını yenilediklerini belirterek, "Koca Seyit Havalimanımızın yolcu kapasitesini 3 milyona, merkez havalimanımızın kapasitesini 1 milyon yolcuya çıkardık." dedi.

Balıkesir'deki iletişim altyapısı yatırımlarına da değinen Uraloğlu, "Balıkesir, AK Parti ile daha çok çalışan, üreten, büyüyen, zenginleşen, kalkınan, yenilenen bir şehir haline geldi. Bu istikrarın devamı için de önümüzdeki yerel seçimlerde yeniden AK Parti ile yola devam edecektir. 'İstikrara, gelişmeye ve kalkınmaya devam.' diyecektir. Hayata geçirdiğimiz her projeyle Balıkesir'in artık sadece adında 'esir' kalacak, kendisi kıtalara, okyanuslara ulaşacaktır. Her yatırımımız Balıkesir'in üretim ve ticaret faaliyetlerini güçlendirecektir. Buna canıgönülden inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Toplantıda AK Parti Balıkesir milletvekilleri Belgin Uygur, İsmail Ok, Mustafa Canbey ve Ali Taylan Öztaylan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile partililer yer aldı.