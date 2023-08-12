Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Gaziantepli depremzedelerle buluştu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir dizi ziyaret ve programlara katılmak üzere Gaziantep'e geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, programına Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yara alan Nurdağı ilçesinde incelemelerde bulunarak başladı. İlçedeki konteyner kenti ziyaret eden Yılmaz, depremzedelerle bir araya gelerek sorun ve sıkıntılarını dinledi. Depremzedeler için yapılan konutların inşaat sahasında da incelemelerde bulunan Yılmaz, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde Vali Kemal Ceber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve diğer yetkililerden ilçede yapılan son çalışmalar hakkında bilgi aldı.

YARALARI SARIYORUZ

Depremin yaralarını hep birlikte sarıp, geleceğe umutla baktıklarını söyleyen Yılmaz, "Deprem bölgesinde; kalıcı konutların inşası, alt yapının geliştirilmesi ile ekonomik ve sosyal hayatın yeniden eski seviyesine çıkarılması konularında titizlikle ve büyük bir gayret içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Depremzede kardeşlerimizi en kısa sürede yeni yuvalarına kavuşturacağız" dedi.

DEPREMİN MALİYETİ 104 MİLYAR DOLAR

Depremin ilk gününden itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tüm kurumların deprem bölgesinde çalışmalarını yürüttüğünü anımsatan Yılmaz, "Yaşadığımız deprem felaketi sıradan değildi, dünyada eşine az rastlanır. Yüzyıllarca önce gerçekleşmiş bir depremin tekrarıydı, büyük bir felaket ve afetti. Depremler, 11 ilimiz ve 14 milyondan fazla insanımızı doğrudan etkiledi. Bu yıl sadece merkezi yönetim bütçemizde deprem harcamalarımız hesaplarımıza göre 762 milyar lira olacak. Çok büyük bir yükle karşı karşıyayız. Diğer harcamalarımızı sayarsak yerel yönetimleri, SGK, İŞKUR ve başka çalışmaları da dahil edersek 1 trilyon liraya yakın bir kaynağın bu sene depreme harcanacağını ifade edebilirim. Bu en gelişmiş ülke için bile büyük bir maliyet ama inşallah hep birlikte ülke ve millet olarak bu yükü omuzlayacağız. İlk yapılan hesaplamalarda 104 milyar dolarlık bir maliyet hesaplanmıştı, bunun ihtiyatlı bir hesap olduğunu ifade etmek zorundayım ve gerçekten büyük bir maliyetle karşı karşıyayız" şeklinde konuştu.

GİDENLER GERİ DÖNECEK

Deprem bölgesinde evlerin yıkılan veya hasar gören vatandaşların çadırda ihtiyacının kalmadığına işaret eden Yılmaz, kalıcı konutlarını bekleyen hak sahiplerinin konteynerlere yerleştirildiğini söyledi. Yılmaz, "Yapılan çalışmaların sonucunda sabırla ve belli bir süre içerisinde çalışmalar bittiğinde bölge Türkiye'nin en güvenli yerleri haline gelecek. Bölgenin nüfusu da buradaki faaliyetleri de eskisinden daha fazla olacak. Geçmişte Van'da depremin ilk zamanlarında insanların çok tereddütleri vardı ama depremden 2-3 sene sonra gittiğimde nüfusun eskisinden de daha fazla olduğunu gözlemledim ve burada da oradan farklı olmayacak. Kalıcı barınma noktasında yerinde dönüşüme müsaade eden düzenleme yaptık. Dolayısıyla isteyen vatandaşlarımızın kendi alanında ama mutlaka belli kriterlere uygun şekilde, fay hattında, dere yatağında, sıvılaşmış zeminde olmamak kaydıyla Bakanlığımızın denetimi altında yerinde dönüşe müsaade etmiş durumdayız. Yerinde dönüşüm aynı zamanda da yerel ekonomiyi de geliştirme noktasında faydalı olacaktır" diye konuştu.

TOKİ'YE ÖZEL TEŞEKKÜR

TOKİ'nin çok kaliteli konutlar ürettiğini vurgulayan Yılmaz, "Özellikle konutların yapımında TOKİ'yi tebrik ediyorum. Gerçekten TOKİ iyi bir imtihan verdi. Bu deprem bölgesinde 133 bin TOKİ konutu vardı. Hiçbirinde çok şükür bir can kaydı yaşanmadı, tünel kalıp tekniğiyle yapılacak konutlarda vatandaşlarımız güvenli şekilde yaşayacak. Sayın Cumhurbaşkanı'mız bu konularda hassas. Konutlarımız inşa ediliyor ve büyük bir gayret sarf ediliyor. Önümüzdeki bir, iki yıl yoğun çabamız devam edecek. Konutlarımız bittiğimizde bu bölgemiz inşallah çok farklı bir konuma ulaşmış olacak. Deprem gündemini bir süre mutlaka hatırlatmamız lazım. Ülkemizin bu ağır yükünü millet olarak hep birlikte omuzlamamız ve farkındalığı devam ettirmemiz lazım. Geleceğe dönük olarak da krizleri yönetmemek için riskleri daha iyi yönetmemiz lazım. Riskli alanlarda daha hızlı bir şekilde dönüşümü sağlamamız lazım. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın çalışmaları var. İnşallah Meclis'imize bazı yeni düzenleme önerileri de gelecek. Daha hızlı şekilde kentsel dönüşümü yapmamız gerekiyor. Afetlerden önce bu işleri yapmamız insani ve ekonomik olarak da çok daha düşük maliyetlerle gerçekleşiyor. Bütün kesimlerin desteğiyle kentsel dönüşümü, deprem riski bulunan bölgelerde kentsel dönüşümü desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

ŞEHİT AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

Daha sonra helikopterle Gaziantep'e geçen Yılmaz, önceki gün Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit düşen Gaziantepli Sözleşmeli Uzman Onbaşı Uğur Özdemir'in ailesini ziyaret ederek başsağlığı diledi.

AK Parti Gaziantep İl Başkanlığında düzenlenen "AK Parti Şehir Buluşmaları Programı"na da katılan Yılmaz, AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, Milletvekilleri, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve İlçe Belediye Başkanlarının katıldığı programda konuştu.