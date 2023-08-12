Cumhurbaşkanın ‘Ana’ dediği Halime teyze yaşamını yitirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz yıl Nisan ayında görüntülü olarak aradığı ve "Ana" diye hitap ettiği 75 yaşındaki ilik kanseri hastası Halime Özdemir, Adana'nın Ceyhan ilçesindeki evinde yaşamını yitirdi. Yaşlı kadın o tarihte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini aramasından dolayı duyduğu memnuniyeti "Tek arzum ölmeden önce onu görmekti. Çok şükür duam kabul oldu. Çok mutluyum. Kocam, 21 yıl Parkinson ve Alzheimer hastalıklarıyla uğraştı. Kocamın emekli maaşı doktor parasına yetmiyordu. Erdoğan geldi ilaç parasını kaldırdı. Hatta diş hekimi eve gelip eşimin dişini bile çekti. Benim beyime bakmış ben onu nasıl sevmem. Onu çocuklarım gibi çok seviyorum." sözleriyle dile getirmişti. Halime Özdemir, bugün Ceyhan'da toprağa verilecek.
DUVARDAKİ FOTOĞRAFI GÖRÜNCE…
Geçtiğimiz yıl Nisan ayında AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Sami Özsoy, Ramazan aynı ziyaretleri kapsamında Arif Nihat Asya Sokak'ta oturan 7 çocuk annesi ve ilik kanseri hastalığıyla mücadele eden Halime Özdemir'i ziyaret etti. Özsoy, evine gittiği yaşlı kadının odasının duvarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kendi fotoğrafını asılı olduğunu gördü. Halime teyzenin Başkan Erdoğan hayranı olduğunu anlayan Sami Özsoy, yaşlı kadından bir isteğinin olup olmadığını sordu. Hastalığının son aşamasında olduğunu söyleyen Halime teyze, ölmeden önce Erdoğan'la görüşmek istediğini dile getirdi. İlçe Başkanı Özsoy, durumu iletmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kanser hastası Halime Özdemir'i telefonla arayarak bir görüşme yaptı.
CUMHURBAŞKANI 'ANA' DİYE HİTAP ETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan telefon görüşmesinde "Halime ana, nasılsın iyi misin? Rabbim sana şifa versin inşallah. Rabbim yar ve yardımcın olsun. Öğrendim ki sende Siirtliymişsin. Bende hanımı Siirt'ten aldım biliyorsun. Rabbim şifa versin sana. Bize düşen bir görev varsa Jülide Hanım bana bildirsin" dedi. Kanser hastası Halime Özdemir ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Allah senden razı olsun canım benim. Çok şükür iyiyim. Sana kurban olurum. Sen nasılsın, hanım nasıl? Benim tatlı oğlum canım oğlum. Benim 8'inci oğlum" diyerek cevap vermişti.
"ÇOCUKLARIM GİBİ ÇOK SEVİYORUM"
Telefon görüşmesinden sonra duygularını dile getiren Halime teyze; "Arayacağını biliyordum. Şaşırmadım çünkü o verdiği sözleri hep tutar. Benim halimi hatırımı sordu. Allah ondan razı olsun. Ona her gün dua ediyorum. Eşim Ahmet 1993 yılından beri Parkinson ve Alzheimer hastasıydı. Onun emekli maaşı doktor parasına yetmiyordu. Eşimi doktora götürme konusunda çok zorlanıyordum. Erdoğan kazanınca sağlık konusunda devrim oldu. Eşimin dişini çekmek için eve diş hekimi geldi. İlaç, hastane parası vermemeye başladım. 2014'te eşimi kaybettim. Erdoğan; beyime bakmış ben onu nasıl sevmem. Onu çocuklarım gibi çok seviyorum" demişti.
VATANDAŞIYLA BİREBİR İLETİŞİM İÇİNDE
Annesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan hayranı olduğunu söyleyen İbrahim Özdemir (50), "Annem kanser hastalığıyla mücadele ediyordu. Cumhurbaşkanımız aradı ve anneme 'Ana' diye hitap etmişti. O telefon görüşmesinden sonra annemin morali yerine gelmiş, çok mutlu olmuştu. Düşünün bir Cumhurbaşkanı vatandaşını arayarak halini hatırını ve bir eksiğinin olup olmadığını soruyor. Dünyanın neresinde böyle duygusal ve samimi bir bağ var? Cumhurbaşkanımıza sonsuz minnettarım. Vatandaşıyla birebir iletişim içinde olan Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Annemizi kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Zorluklar içinde 7 çocuk büyüttü. Allah onun mekanını cennet eylesin" dedi. Halime Özdemir, bugün Yarsuat Mahallesi'nde bulunan İmamı Şafii Cami kılınan cenaze namazının ardından Ceyhan Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.