Cumhurbaşkanın ‘Ana’ dediği Halime teyze yaşamını yitirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz yıl Nisan ayında görüntülü olarak aradığı ve "Ana" diye hitap ettiği 75 yaşındaki ilik kanseri hastası Halime Özdemir, Adana'nın Ceyhan ilçesindeki evinde yaşamını yitirdi. Yaşlı kadın o tarihte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini aramasından dolayı duyduğu memnuniyeti "Tek arzum ölmeden önce onu görmekti. Çok şükür duam kabul oldu. Çok mutluyum. Kocam, 21 yıl Parkinson ve Alzheimer hastalıklarıyla uğraştı. Kocamın emekli maaşı doktor parasına yetmiyordu. Erdoğan geldi ilaç parasını kaldırdı. Hatta diş hekimi eve gelip eşimin dişini bile çekti. Benim beyime bakmış ben onu nasıl sevmem. Onu çocuklarım gibi çok seviyorum." sözleriyle dile getirmişti. Halime Özdemir, bugün Ceyhan'da toprağa verilecek.