Mossad’ın üçüncü gözü

MİT'in İstanbul'da geçtiğimiz mayısta düzenlediği operasyonla yakaladığı Mossad'a çalışan özel dedektif Selçuk Küçükkaya ve şebekesiyle ilgili soruşturma tamamlandı. 6'sı tutuklu 17 şüpheli hakkında "siyasal ve askeri casusluk"tan 15 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlendi. Kamuoyuna ilk kez SABAH'ın duyurduğu casusluk şebekesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın düzenlediği iddianame İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İran'la ticari ilişkilere sahip 1 şirket ve 23 şahsı takip eden "Taner Sezgin" kod adlı Küçükkaya, iddianameye göre Mossad'la 15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ kapsamında TSK'dan ihraç edilen firari Serkan Özdemirci aracılığıyla tanıştı. Jose Satia, Thomas Alfonso ve Raul kod isimli Mossad yöneticileri ile 2018- 2022 arasında Avusturya-Viyana, İtalya-Roma, Fransa-Paris gibi 10 farklı şehirde 11 görüşme gerçekleştirdi.Avrupa'da Mossad'dan casusluk eğitimi alan Küçükkaya, görüşmelere en az iki taksi değiştirip peruk kullanarak gitti. Mossad, Küçükkaya'ya takip yeteneğini test etmek için İstanbul'da ikamet eden İsviçre uyruklu "Agata Anna Zaza" kod isimli ajanını dahi takip ettirdi. Küçükkaya yalan makinesi testine (poligraf) de sokuldu. Küçükkaya bu durumu ifadesinde, "Bana bir kafede laptop benzeri bir cihaz getirdiler. Bu cihazın kablolarını göğsüme, parmak uçlarıma ve baldırıma bağlayıp, ismimi, mesleğimi, devletle çalışıp çalışmadığımı sordular. Herhangi bir yorum yapmadan görüşmeye devam ettik" şeklinde anlattı.Küçükkaya, takiplerde kullandığı, çoğunluğu akrabası olan elemanlarıyla iletişim için ise "üçüncü göz uzman kadrosu" isimli bir Whatsapp grubu kurdu. Takip edilecek kişilerle ilgili bilgilerin bu gruptan paylaşıldığı saptandı. Küçükkaya, Mossad'dan genel olarak yüz yüze ve Western Union üzerinden yaklaşık 90 bin euro (bugünkü değeriyle 2.7 milyon lira) aldı. Bu paradan Serkan Özdemirci'ye de pay verdiği saptandı.