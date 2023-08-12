Haberler Gündem Haberleri Tanju Özcan'dan bomba 'yerel seçim' çıkışı: İstanbul ve Ankara kaybedilecek!
Giriş Tarihi: 13.8.2023 01:55 Son Güncelleme: 13.8.2023 01:55

Tanju Özcan'dan bomba 'yerel seçim' çıkışı: İstanbul ve Ankara kaybedilecek!

14-28 Mayıs seçimleri sonrası CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açan ve partiden ihraç edilen Tanju Özcan, katıldığı bir canlı yayında 2024 yerel seçimleri ile ilgili bomba açıklamalarda bulundu. Tanju Özcan, mevcut CHP'nin aynı yönetim ve zihniyet ile seçimlere gitmesi halinde İstanbul ve Ankara'yı kaybedeceğini söyledi. Özcan ayrıca, "Kılıçdaroğlu başarısızlığın isimlendirilmiş hali." değerlendirmesinde bulundu.

Tanju Özcan’dan bomba ’yerel seçim’ çıkışı: İstanbul ve Ankara kaybedilecek!

14 ve 28 Mayıs seçimlerindeki hezimetin ardından CHP'deki değişim krizi her geçen gün şiddetini artırıyor. Kemal Kılıçdaroğlu, 'istifa ve değişim' çağrılarına karşı kulağını tıkayıp göreve devam mesajı veriyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Ankara'ya yürüyen ve genel merkezin önüne 'koltuk' fırlatan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan dikkat çeken açıklamalarını sürdürüyor.

Tanju Özcan, 2024 yerel seçimleri hakkında yaptığı değerlendirmede, CHP'nin bu zihniyet ve yönetim ile seçimlere girmesi halinde hüsran yaşayacağını ve İstanbul-Ankara'yı kaybedeceğini ifade etti.

Öte yandan Kılıçdaroğlu ile kişisel olarak bir sorunu olmadığını ifade eden Özcan, "Kılıçdaroğlu başarısızlığın isimlendirilmiş hali. Eniştem olsa en sevdiğim eniştem olurdu ama siyaseten başarısız olmuş bir insanın koltuğa yapışıp kalmasını ben hazmedemiyorum." dedi.

"CHP'NİN FABRİKA AYARLARINA DÖNECEĞİNE İNANMIYORUM"

Tanju Özcan, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olduğu sürece CHP'nin fabrika ayarlarına geri döneceğine asla inanmıyorum. Korkularımızda haklı çıktık. Genel Başkan değişmediği sürece, ekibi değişmediği sürece bu parti yoluna girmez. Ben koltuğumda otururken bunları söyledim." sözlerini kullandı.

TANJU ÖZCAN'DAN BARIŞ YARKADAŞ İDDİASI: KUPON BELEDİYELERDEN BİRİSİNE ADAY YAPILDI!

Tanju Özcan geçtiğimiz günlerde de, Kemal Kılıçdaroğlu'na övgüler dizdiği için "yalaka" diyerek yüklendiği Barış Yarkadaş ile ilgili bomba bir iddia ortaya atmıştı. Özcan, önümüzdeki yerel seçimlere ilişkin konuşarak Barış Yarkadaş için "Kupon belediyelerden birisine aday yapıldı. O da Kadıköy" ifadesini kullanmıştı.

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Tanju Özcan'dan bomba 'yerel seçim' çıkışı: İstanbul ve Ankara kaybedilecek!
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