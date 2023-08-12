Tanju Özcan’dan bomba ’yerel seçim’ çıkışı: İstanbul ve Ankara kaybedilecek!

Öte yandan Kılıçdaroğlu ile kişisel olarak bir sorunu olmadığını ifade eden Özcan, "Kılıçdaroğlu başarısızlığın isimlendirilmiş hali. Eniştem olsa en sevdiğim eniştem olurdu ama siyaseten başarısız olmuş bir insanın koltuğa yapışıp kalmasını ben hazmedemiyorum." dedi.