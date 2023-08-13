Ölüm göz göre göre geldi... Depremde yıkılan iki bina hem kaçak, hem ruhsatsız çıktı

Kahramanmaraş merkezli 7,6 ve 7,7 büyüklüğündeki iki depremde 7 binanı yıkıldığı Diyarbakır'da 414 kişi hayatını kaybederken, bine yakın kişide yaralanmıştı. Depremin ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk tarafından oluşturulan deprem soruşturma bürosunda görevlendirilen 4 savcı çalışmalarına başladı. Kentte binaların kolon kesilmesi nedeniyle yıkıldığı iddialar üzerine İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nden bir heyet kente gelerek çalışmalar yaptı. Bu binalardan ikisi Bağlar ilçesinde müteahhitlerinin de enkazda kalarak öldüğü Bağlar İlçesindeki Dündar ve Hisami Apartmanları. 4'ü profesör 6 kişiden oluşan bilirkişi heyeti, 38 kişiye mezar olan bilirkişi raporunu tamamlayarak, Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdi.

BİNA KAÇAK VE EN DÜŞÜKT BETON KULLANILDI

Hazırlanan 39 sayfalık bilirkişi raporunda, Dündar Apartmanı'nın deprem sonrası yerinde yapılan incelemeleri ve yapıdan alınan numuneleri laboratuarda incelendiği ifade edilen raporda, binanın bulunduğu yer 7 Ekim 2010 tarihinde imar planına alındığı ancak bina inşaatının 1992-1999 tarihlerinde kaçak olarak yapıldığı tespit edildi. Yine yapının belediye arşiv dosyasının bulunmadığına dikkat çekilen raporda şöyle denildi: "Dolaysıyla yapı ruhsatının ve ruhsat ekinde olması gereken mimari, statik-betonarme ve tesisat projelerinin mevcut olmadığı." Binanın yapı kullanım belgesinin bulunmadığı belirtilen raporda, 1975 Deprem Yönetmeliği'nde tanımlanan en düşük beton sınıfı dikkate alındığında dahi beton karot numunelerinin söz konusu sınıfı sağlamadığı ortaya çıktı.

İKİ KEZ YANGIN GEÇİRDİĞİ BELİRLENDİ

Bilirkişi raporunda, betonarme imalatlarının deprem yönetmeliği koşullarına uyulmadığına kanaat getirilirken binanın 2013 ve 2014 yıllarında iki kez yangın geçirdiği ancak, binanın bu yangından etkilenip etkilenmediği araştırılmadan kullanılmaya devam edildiğine dikkat çekildi.

KOLON KESİLDİĞİNE YÖNELİK BULGUYA RASTLANMADI

Yapılan incelemelerde, binanın zemin katında kolon kesmeye yönelik bir bulguya rastlanmadığı ifade eden raporda, Dündar Apartmanı ruhsatsız, projesiz ve kaçak olarak inşa edilmesi, malzeme özelliklerinden yetersizlikler, uygulama ile işçilik hataları, binanın denetimsiz olarak yapılmış olması nedeniyle yıkıldığının belirlendiği kaydedildi.

KAÇAK YAPILAN BİNA 99 KİŞİYE MEZAR OLDU

Depremde 99 kişiye mezar olan Hisami Apartmanı ile ilgili hazırlanan raporda, binanın 1990'lı yıllarda ruhsatsız ve kaçak olarak yapıldığı, 2007'de imar planına alındığı bildirildi. Yapının belediye arşiv dosyasının bulunmadığı belirtilen raporda, dolayısıyla yapı ruhsatı, ruhsat ekleri, mimari, statik betonarme ve tesisat projelerinin olmadığı kaydedildi. Binanın 1975 deprem yönetmeliğinde tanımlanan en düşük beton sınıfı dikkate alındığında dahi beton karot numunelerinin söz konusu sınıfı sağlamadığı, betonarme imalatlarının TS500 ile 1975 deprem yönetmeliğindeki konstrüktif koşullara uygun olarak yapılmadığı aktarılan raporda, binanın yapı kullanım izin belgesinin bulunmadığına dikkati çekildi.