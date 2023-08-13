Tamer Karadağlı’yı hedefe koyanlara tokat gibi yanıt: “Karın ağrınız Türk Milliyetçisi olmasından kaynaklanıyor"

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tiyatro ve sinema oyuncusu Tamer Karadağlı'yı atadı. Bu atamanın ardından Tamer Karadağlı'nın atanmasına dair tebrik edenler olduğu kadar eleştirenler de oldu. Sanatçısı, gazetecisi, siyasetçisi derken toplumun tüm kesiminden ünlü oyuncunun Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olmasına dair tartışmalar yaşandı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut da ünlü oyuncunun ataması sonrasında hedefe konulmasına dair sosyal medya platformu Twitter-X'den açıklamalarda bulundu.

"KARIN AĞRINIZ TÜRK MİLLİYETÇİSİ OLMASINDAN KAYNAKLANIYOR"

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Tamer Karadağlı hakkındaki karın ağrısının kendisinin Türk Milliyetçisi olmasından kaynaklandığını ifade ederek, "Tamer Karadağlı hakkındaki 'karın ağrınız' kendisinin bir Türk Milliyetçisi olmasından kaynaklanıyor. Tamer Karadağlı; oluşturmak istediğiniz 'kurtarılmış mahallenizin' ve oraya hapsettiğiniz sanat dünyasının kriterlerine uymuyor. Zira, mahallenizdeki kurallar belli; Atatürk ancak sizin amaçlarınıza uygun bir araç ise Atatürkçü olursunuz. Atatürk'ü savunmanın bir bedeli olacağını görmüşseniz sus pus olursunuz" dedi.

"SİZLERE GÖRE 'YA TERÖRİST YA MUHALİF' OLMAK ÖN KOŞULDUR"

Vekil Bulut sözlerine şöyle devam etti: "(Disney Plus) Ülkenizi aşağıladıkça mahallenizin ağababalarından alkış aldığınızı bilir, milletin değerlerini aşağıladıkça küresel kabul göreceğinize inanırsınız. Sizlere göre temel insan haklarından istifade edebilmek için 'ya terörist ya muhalif' olmak ön koşuldur. Mağdur 'sizden değilse' zaten bırakın mağdur olmayı 'insan' bile değildir. Görmezsiniz. Göstermezsiniz…"

"ATATÜRK'Ü KALKAN OLARAK KULLANIRSINIZ"

Açıklamalarına devam eden Bulut, "Her şey olmanın mübah ama Türk olmanın ilkellik olduğuna inanır, ağzınıza milletinizi ve milliyetinizi almazsınız. Pardon! Sadece yabancıların huzurunda 'aşağılamak' ve daha çok alkış almak için alırsınız. Atatürk'ün bir Türk Milliyetçisi olduğunu görmezden gelir, O'nu sadece toplumsal değerlerle sürdürdüğünüz kavgada bir kalkan olarak kullanırsınız" ifadelerini kullandı.

"NE ATATÜRK NE TÜRK'LÜK NE DE MİLLETİMİZİN DEĞER YARGILARI ZERRE UMURUNUZDA DEĞİL"

Son olarak Bulut şunları belirtti: "Ne Atatürk ne Türk'lük ne de milletimizin değer yargıları zerre umurunuzda değildir. Tek derdiniz, Daha çok alkış, Daha çok para, Daha çok tanınmışlıktan ibarettir. Sizin mahallede en büyük ayıp, ülkenizin değerleriyle barışık, anti-emperyalist, gerçek vatansever ve tarafsız hümanist olabilmektir."