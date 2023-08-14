Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan yeni ve sivil anayasa mesajı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti'nin 22. Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Bakan Tunç, AK Parti'nin 22. yaşının ülkeye, millete ve parti teşkilatına hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Bakan Tunç, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"14 Ağustos vesilesiyle, başta partimizin kurucusu, genel başkanımız, davamızın lideri Sayın Cumhurbaşkanımızı ve AK Parti davasına gönül vermiş bütün kardeşlerimi tebrik ediyorum. 14 Ağustos 2001'de milletimize hizmetkâr olma aşkıyla, hedefiyle, heyecanıyla başlayan kutlu yolculuğumuz bugün 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu ile hız kesmeden devam etmektedir. Geçen 22 yıllık sürede her alanda milletimize asırlık hizmetler kazandırmanın, her kesimden insanımızın gönlünü kazanmanın gayretiyle nasıl çalıştıysak bugün de aynı ruhla, aynı aşk ve azimle çalışmalarımıza devam ediyoruz.

22 yıldır AK Kadrolar olarak nice zorlukları, badireleri göğüslerken de, nice başarılar, zaferler elde ederken de her zaman milletimizle omuz omuza, gönül gönüle olduk.



Demokrasiyi, insan haklarını, hukuku; statükoya, vesayet odaklarına, cuntacılara ve darbecilere çiğnetmedik. En yüce değer olarak gördüğümüz adaleti sadece adımızın başına değil siyasetimizin merkezine de yerleştirdik.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti teşkilatları olarak 'Halka hizmet Hakk'a hizmettir!' düsturunun, 'İnsanı yücelt ki devlet yücelsin!' anlayışının somutlaşmış, ete kemiğe bürünmüş hali olduk.

11 milyon 300 bine yaklaşan üye sayımızla, hiçbir zaman bizden desteğini esirgemeyen milletimizle ülkemizi her alanda adalet ve kalkınmayla buluşturarak bugünlere geldik. Selçuklunun, Osmanlının ve Cumhuriyetimizin bütün kazanımlarını bir potada eriterek yeniden büyük ve güçlü Türkiye idealimizi gerçekleştirmeye, gelecek hedeflerimize bir bir ulaşmakta karalıyız."

Hukuk, adalet, insan hakları ve demokrasi alanında 22 yıldır kesintisiz gerçekleştirilen reformlara yeni halkalar eklemeye devam edecekleri mesajını paylaşan Bakan Tunç, "İnsanımızın adalet hizmetlerinden daha hızlı, daha etkin ve daha verimli şekilde faydalanması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. 22 yılda insanımızın hak ve özgürlüklerinin önündeki barikatları adaleti ve hukuku yücelterek kaldırdık. Ayrımcı ve ötekileştirici, keyfi ve hukuksuz uygulamaları, ret ve inkâr politikalarını ülkemizin gündeminden çıkardık. Kadınlarımıza, çocuklarımıza, gençlerimize hak ettikleri değeri verdik. Bu konuda anayasal düzenlemeleri hayata geçirdik. İnsanımızın güncel sorunlarına çözüm olması noktasında alternatif çözüm yollarını hiç olmadığı kadar etkin ve verimli şekilde işler hale getirdik. Yargıda çift başlılığın son bulması, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yolunun açılması, bilgi edinme hakkı, kişisel verilerin korunması gibi çok önemli yapısal reformlara imza attık. İstikrarsızlık kaynağı olan, krizler üreten vesayetçi yönetim anlayışının hâkim olmasına yol açan parlamenter hükümet sistemini terk ederek, milli iradeyi esas alan, cumhuriyeti güçlendiren, hızlı karar alınmasını, hızlı uygulamayı sağlayan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçerek milletimizin desteği ile büyük bir yönetim reformuna imza attık. Anayasa Mahkemesi ve Hâkimler Savcılar Kurulu'nu çoğulcu ve demokratik yapıya kavuşturduk. Darbecilerin yargılanamaması, sıkıyönetim gibi anti demokratik hükümlerin anayasamızdan kaldırmasını sağlayarak demokratik hukuk devletini güçlendirdik" dedi.

Önümüzdeki süreçte tüm bu kazanımları yeni ve sivil bir anayasayla taçlandırmanın millete karşı en önemli sorumluluklarından biri olduğuna dikkat çeken Bakan Tunç, "İnşallah bu tarihi adımı da 28. dönem parlamentomuzda tüm siyasi partilerin uzlaşması ile gerçekleştirerek milletimize olan borcumuzu ödeyeceğiz. Bu temennilerle kurulduğu günden bugüne Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde adaletin ve kalkınmanın teminatı olan AK Parti'mizin 22. kuruluş yıl dönümünü bir kez daha kutluyor, pusulasını her zaman milletin belirlediği bu siyasi hareketin bir mensubu olmaktan duyduğum memnuniyeti, gururu ve bahtiyarlığı ifade ediyorum. Bu vesileyle, partimizin kuruluşundan bu güne her kademede görev alan, emek sarf eden tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyor, âhirete irtihal eden yol ve dava arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.

AK Parti olarak yeni yaşımız kutlu olsun, ülkemize ve milletimize hizmetkâr olma davamızda yolumuz, bahtımız açık, başarılarımız daim olsun, her daim desteklerini bizden esirgemeyen milletimiz var olsun!" ifadelerine yer verdi.