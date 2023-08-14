Haberler Gündem Haberleri AK Parti 22 yaşında! Emine Erdoğan bu paylaşımla kutladı
Giriş Tarihi: 14.8.2023 16:25 Son Güncelleme: 14.8.2023 16:36

AK Parti 22 yaşında! Emine Erdoğan bu paylaşımla kutladı

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti'nin 22. kuruluş yıldönümüne özel videolu bir paylaşımda bulundu.

AK Parti 22 yaşında! Emine Erdoğan bu paylaşımla kutladı

Emine Erdoğan'ın sosyal medya hesabında yaptığı özel paylaşım şu şekilde:

Milletinin emanetini 22 yıldır hakkıyla taşıyarak günümüze ulaştıran AK Parti, #TürkiyeYüzyılı kararlılığı ile yoluna devam ediyor.

Sadece hayali kurulan güçlü, büyük ve vizyoner Türkiye'yi, hayallerin de ötesine taşıyan AK Parti'nin yeni yaşı kutlu olsun.

Hiç eksilmeyen çalışma ve başarma azmimizle, ülkemizin yarınlarını inşa etme gayesiyle nice yıllara… #AkParti22Yaşında

ARKADAŞINA GÖNDER
AK Parti 22 yaşında! Emine Erdoğan bu paylaşımla kutladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA