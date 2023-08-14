Bodrum’daki su kesintileri turizmcileri çıldırttı

Turizmin gözde kenti Bodrum'da, ana isale hattında meydana gelen arıza sonucunda su kesintisi yaşanacağı bildirildi. Turizmin en yoğu olduğu Kumbahçe, Turgutreis, Müskebi, Akyarlar, Konacık, Bitez, Umurça ve Yahşi mahallerinde yaşanacak kesinti mağduriyete neden oldu. Turizm sezonunda yaşanan bu kesinti Bodrumluları çıldırttı. Uluslararası çalışan limanların, 5 yıldızlı otellerin bulunduğu bölgelerde yaşanan kesinti, turizmcileri vatandaşları isyan ettirdi.

TURİZME Mİ YATIRIM YAPACAĞIZ, SU DEPOSUNA MI?

Turizmci Tolga Yılmaz, "Turizm gözde kentinde yaşanan bu kesinti turizme darbe vuruyor. Yazın sıcak günlerinde bu durumu yabancı turistlere açıklayamıyoruz. Böyle plansızlık olmaz. Yedek depolarımız yetersiz kalıyor. Bu bize yeni maliyetler yüklüyor. Turizme mi yatırım yapacağız, su deposuna mı" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ), konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Ana isale hattında meydana gelen ariza nedeniyle Bodrum Kumbahçe, Turgutreis, Müskebi, Akyarlar, Konacık, Bitez, Umurca, Yahşi, Gürece, Yokuşbaşı, Torba, Çırkan ve İslamhaneleri Mahallerinde su kesintisi yaşanacaktır. Ekiplerimiz arızanın en kısa sürede giderilmesi için çalışmalarını sürdürmektedir" denildi.