CHP’li belediyeden görülmemiş uygulama! Sosyal tesiste ücretli tuvalet

MİLLETİN DEF-İ HACETİNE GÖZ DİKİLİR Mİ?

Belediyenin denize nazır ücretli tuvalet uygulaması vatandaşlar tarafından tepki topladı. Şikayetlerini sosyal medyadan dile getiren vatandaşlar, belediyeye sitem etti.

Uygulamanın halka hizmet anlayışından uzak olduğu kaydeden vatandaşlar şu ifadeleri kullandı: "Düşünebiliyor musunuz, bir cafe ya da restorana oturuyor, yiyor içiyor, tuvalete gidince para ödüyorsunuz. Olacak iş değil. Datça'da oldu. Denize nazır tuvalet 3 lira. Ama yanınızda bozuk para olması gerekiyor. Yoksa altınıza kaçırabilirsiniz! Malum çok sıcak günlerden geçiyoruz. Hararetten sık sık sıvı içecek tüketiyoruz. Doğal olarak böbrekler çalışıyor ve tuvalet ihtiyacı doğuyor. Cebinde 3 lira bozuk para yoksa vay haline. Prostatın varsa geçmiş olsun. İnsaf yahu. Milletin def-i hacetine göz dikilir mi? Tesise gelen oradan geçen biri değil, müşteri. Müşteri zaten yediğinin içtiğinin parasını ödüyor, bir de tuvalete neden ödesin? Yetkililerin buna bir çözüm bulması gerekmiyor mu? Kadın, erkek ve engelli tuvaleti olmayan işletmeye ruhsat vermeyen belediye, önce kendi tesisini denetlemeli ve kurallara uyarak örnek olmalıdır. Merak etmeyelim çok yakında sahillere de turnike ile gireceğiz"