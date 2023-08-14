PKK’ya 36.4 milyar liralık uyuşturucu geliri darbesi

Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütünün uyuşturucudan elde ettiği geliri engellemek maksadıyla Şehit Jandarma Üsteğmen Uğur Tunaboylu narkoterör operasyonu düzenlendi. Genç ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 2023 yılının en yüksek uyuşturucu yakalaması gerçekleştirildi. Buna göre; 73 kilogram toz esrar, 315 kilogram kubar esrar ile 14 milyon 654 bin 192 kök keneviri ele geçirildi. Operasyona ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bingöl'de gerçekleştirilen narkoterör operasyonunda bölücü terör örgütünün 36.4 milyar TL yasa dışı gelir elde etmesi engellendi" dedi. Bakan Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren Jandarmayı tebrik ederken, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.