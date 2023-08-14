Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | MSB duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 14.8.2023 09:58

SON DAKİKA | MSB duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

SON DAKİKA | MSB duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Türk Silahlı Kuvvetleri PKK terör örgütüne peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. MSB son olarak 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor! Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!

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SON DAKİKA | MSB duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi
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