Soyer zamma doymuyor! İçme suyu ve ulaşımdan sonra şimdi de otoparklara zam: İşte yeni tarife

Her fırsatta sosyal belediyecilikten bahseden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer içme suyu ve kent içi toplu ulaşımdan sonra şimdi de gözünü milyonlarca araç sahibinin cebine dikti. Geçtiğimiz Ocak ayında kent içinde faaliyet gösteren 3 bin 530'u açık, 9 bin 126'sı kapalı olmak üzere toplam 14 bin 611 otopark yerine yüzde 40 ila 45 arasında değişen oranlarda zam yaptı. Zamma doymayan Soyer bu zammın üzerinde 8 ay bile geçmeden bu sefer ikinci kez zam kararı aldı.