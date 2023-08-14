Soyer zamma doymuyor! İçme suyu ve ulaşımdan sonra şimdi de otoparklara zam: İşte yeni tarife

Her fırsatta sosyal belediyecilikten bahseden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer içme suyu ve kent içi toplu ulaşımdan sonra şimdi de gözünü milyonlarca araç sahibinin cebine dikti. Geçtiğimiz Ocak ayında kent içinde faaliyet gösteren 3 bin 530'u açık, 9 bin 126'sı kapalı olmak üzere toplam 14 bin 611 otopark yerine yüzde 40 ila 45 arasında değişen oranlarda zam yaptı. Zamma doymayan Soyer bu zammın üzerinde 8 ay bile geçmeden bu sefer ikinci kez zam kararı aldı.
1 EYLÜL TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK
İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre açık ve kapalı otoparklara bu sefer de yüzde 29 ila 40 arasında değişen oranlarda ikinci kez zam yapıldı. Zamlı tarifeye göre 35 lira olan açık otopark ücreti yüzde 29'luk artışla 45 liraya yükseltilirken kapalı otopark ücretleri ise yüzde 30-35 arasında değişen oranlarda zamlandı. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülüp karara bağlanacak olan yeni tarife bir terslik olmazsa 1 Eylül tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.
İŞTE YENİ TARİFE
Konak Katlı Otopark
0 - 2 saat: 40,00 TL
2 - 4 saat: 50,00 TL
4 - 6 saat : 60,00 TL
6- 12 saat : 70,00 TL
12-24 Saat: 80,00 TL
Kayıp Bilet 80,00 TL
Aylık Abone Ücreti :
2.000,00 TL
Çankaya Katlı Otoparkı
0 - 2 saat: 40,00 TL
2 -4 saat: 50,00 TL
4 - 6 saat : 60,00 TL
6- 12 saat : 70,00 TL
12-24 Saat: 80,00 TL
Kayıp Bilet 80,00 TL
Aylık Abone Ücreti : 2.000,00 TL
Mimar Kemalettin Katlı Otoparkı
0 - 2 saat: 40,00 TL
2 -4 saat: 50,00 TL
4 - 6 saat : 60,00 TL
6- 12 saat : 70,00 TL
12-24 SAAT: 100,00 TL
Kayıp Bilet : 100,00 TL
Aylık Abone ücreti : 2.000,00 TL
Kültürpark Yer Altı Otoparkı
0 - 2 saat: 40,00 TL
2 -4 saat: 50,00 TL
4 - 6 saat : 60,00 TL
6- 12 saat : 70,00 TL
12-24 Saat: 80,00 TL
Kayıp Bilet 80,00 TL
Aylık Abone Ücreti : 1.750,00 TL
Alsancak Punta Katlı Otoparkı
0 - 2 saat: 40,00 TL
2 -4 saat: 50,00 TL
4 - 6 saat : 60,00 TL
6- 12 saat : 70,00 TL
12-24 Saat: 80,00 TL
Kayıp Bilet 80,00 TL
Aylık Abone Ücreti : 1.500,00 TL
Alsancak Atatürk Spor Salonu Yeraltı Otoparkı
0 - 2 saat: 40,00 TL
2 -4 saat: 50,00 TL
4 - 6 saat : 60,00 TL
6- 12 saat : 70,00 TL
12-24 Saat: 80,00 TL
Kayıp Bilet 80,00 TL
Aylık Abone Ücreti : 2.000,00 TL
Bahriye Üçok Yol Altı Otoparkı
0 - 2 saat : 40,00 TL
2 - 4 saat : 50,00 TL
4 - 6 saat : 60,00 TL
6 - 12 saat : 70,00 TL
12-24 saat: 80,00 TL
Kayıp Bilet: 80,00 TL
Saat 19.00 ile 09.00 arası (14 saat) : 40,00 TL
Aylık Abone Ücreti : 1.750,00 TL