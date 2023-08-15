8 ilde FETÖ operasyonu! 15 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ'nün KPSS sınavında yaptığı usulsüzlüklere ilişkin yürütülen soruşturmada etkin pişmanlık beyanı ve olağan dışılık analiz raporu bulunan 11 kişi, soruların dağıtılmasına aracılık eden 4 kişi olmak üzere 15 şüpheli hakkında Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

5'i aktif, 10'unun ihraç olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ettiği öğrenildi.