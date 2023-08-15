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Giriş Tarihi: 15.8.2023 08:21 Son Güncelleme: 15.8.2023 09:07

8 ilde FETÖ operasyonu! 15 gözaltı kararı

FETÖ’nün KPSS’de yaptıkları usulsüzlüklere ilişkin yürütülen soruşturmada 2013’te sınava hazırlanmak için çalışma evinde kalan ve sınav sorularını alan 15 şüpheliye operasyon düzenlendi.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
8 ilde FETÖ operasyonu! 15 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ'nün KPSS sınavında yaptığı usulsüzlüklere ilişkin yürütülen soruşturmada etkin pişmanlık beyanı ve olağan dışılık analiz raporu bulunan 11 kişi, soruların dağıtılmasına aracılık eden 4 kişi olmak üzere 15 şüpheli hakkında Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

5'i aktif, 10'unun ihraç olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ettiği öğrenildi.

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8 ilde FETÖ operasyonu! 15 gözaltı kararı
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