Baba-oğul restleşmesinde tansiyon yükseldi! Kılıçdaroğlu, aba altında sopa gösterdi

ZOOM TOPLANTISI İNTERNETE DÜŞTÜ

Hatta Ekrem İmamoğlu artık söylem boyutunu bırakarak CHP Genel Başkanlığı için eylem boyutuna geçti ve parti içindeki büyük isimlerle yaptığı gizli zoom toplantısı internete düştü.

İmamoğlu'nun partinin ağır toplarıyla birlikte adeta paralel bir CHP oluşturduğu ve bir MYK toplantısı tadında bu isimlerle planlar yaptığı ortaya çıktı.

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