Başkan Erdoğan: Emaneti beceriksizlerden alıp ehline vereceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 22. kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir video mesaj yayımladı. AK Parti'nin milletin bağrından doğan bir siyasi hareket olduğunu belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:Milletin bağrından doğan bir hareket olarak ülkeye hizmet için yola çıkışımızın 22'nci yıldönümündeyiz. 'Artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' sözüyle başladığımız bu yolculukta girdiğimiz her seçimden birinci çıkarak bugünlere geldik. İlk günden bugüne sandıkta verdiği destekle AK Parti'nin Türkiye'ye hizmet mücadelesinde hep yanında duran aziz milletimin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Yeri geldiğinde canı pahasına bize siper olan böyle asil bir milletin evladı olmakla ne kadar iftihar etsek azdır.Kendini milli iradenin üstünde görenleri bir kez daha hezimete uğratan bu seçim sürecinin siyasi tarihimizde ayrı bir yeri olacağına inanıyorum. Seçim sonucunu mertçe kabullenmek yerine hâlâ kendileri gibi düşünmeyen herkese hakaret yağdırmakta, depremzedeleri tahkirde ısrarcı olanları hep yaptığımız gibi milletimizin irfanına havale ediyoruz. Bizim bu muhterislerle kaybedecek tek bir anımız bile yok. Varsın, onlar kendi sahte dünyalarında siyasetçilik oynamayı sürdürsün. Bize düşen görev, bir yandan milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmek, diğer yandan 2024 mahalli idareler seçimlerine hazırlanmak için gece gündüz çalışmaktır.AK Parti 22 yıllık tarihinin iktidarda geçen 21 yılı boyunca bu ülkenin her karış toprağını bereketlendirecek eser ve hizmetlere imza atmış, hayatına dokunmadık ve refahı artırmadık tek bir fert bırakmamıştır. Seçimlerde elde ettiğimiz başarıların gerisindeki en önemli sebep işte bu gerçektir. Küresel gerçeklerin ülkemize etkilerinden kaynaklanan hayat pahalılığının son dönemde milletimizi bunalttığının farkındayız. Ülkemizin her meselesini çözdüğümüz gibi bu sıkıntıyı da hâl yoluna yine biz koyacağız. Çalışanından emeklisine bu süreçte refah kaybı yaşayan her insanımızın hayat seviyesini eskisinin de üzerine çıkarmak boynumuzun borcudur.Eskiden beri gelen kronik sorunlara ilave olarak 6 Şubat depreminden etkilenen şehirlerimizin yeniden inşası için 104 milyar dolarlık bir yükle karşı karşıyayız. Bu ağır yükün altından kalkarken kimsenin hakkını ihmal etmeyecek, kimsenin beklentilerini cevapsız bırakmayacağız. Milletimizle birlikte ilk defa böyle bir imtihandan geçiyor değiliz. Vesayet ile boğuşurken karşımızdaki gücün sınır tanımayan ceberutluğunu biliyorduk. Gezi olaylarında sokaklar ateşe verilirken yazılan karanlık senaryo ile ülkenin nerelere götürülmek istendiğini biliyorduk. PKK'sından FETÖ'süne ve DEAŞ'ına kadar tüm terör örgütleri üzerimize salınırken karşımızdaki alçak tuzağın amacını biliyorduk. Ülkemize siyasi olarak diş geçiremeyen, milletimizi birbirine düşüremeyen çevrelerin ekonomimiz üzerinden çevirdikleri oyunları da biliyorduk. Tüm bu imtihanları Allah'ın yardımı ve milletimizin birlik beraberliği sayesinde alnımızın akıyla geride bıraktık.Belediyelerdeki başarısızlıklarını sahte gündemler ve abartılı söylemler ile örtmeye çalışanların gerçek yüzlerini ortaya koyacak, 2024 Mart'ında emaneti beceriksizlerden alıp ehline vereceğiz. Yasamada ve yürütmede ülkeyi yönetme sorumluluğunu bize tevdi eden milletimizin belediyelerde de aynı feraseti göstereceğine yürekten inanıyorum. Bunun için şimdiden çalışmaya başlamalı, sahada en küçük bir boşluğa meydan vermemeliyiz. Unutmamalıyız bizim bıraktığımız her boşluğu muhalefet yalan ve iftira seli ile dolduracaktır. Bugün nasıl 22'nci yaşımızı 14-28 Mayıs seçimleri zaferinin kıvancı ile kutluyorsak, inşallah 23. kuruluş yıldönümümüze de 31 Mart 2024 seçim zaferinin sevinci ile ulaşacağız.Şimdi yine bir imtihandan geçiyoruz. Bir yandan yıkılan şehirlerimizi inşa etmek, diğer yandan hayat pahalılığının üstesinden gelmek, aynı zamanda hedeflerimize doğru kararlılıkla yürümek için çalışıyoruz. Sıkıntılarımız mevcut ama hamdolsun onlardan çok daha büyük imkânlarımız var. Onca sınamayı başarıyla geride bırakmış Türkiye'yi gelip geçici gündemler içinde boğmaya, rotasından çıkarmaya, işleyen çarklarını durdurmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Mahalli seçim sürecini de vesile ederek her yerde ve her zeminde milletimize bu tabloyu anlatarak bir kez daha oyunları bozacağız.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti'nin kuruluşunun 22. yıldönümüyle ilgili "Bizim ana gündemimiz ekonomi ve ekonomi ile ilgili çalışmalarımız. Yerel seçim çalışmalarına hızlıca başladık 28 Mayıs akşamı. Şimdi de 2024 yerel seçimlerine giderken ana gündemimiz, tamamen kendi çalışmalarımız kendi mücadelemiz. 22 yılın 21 yılını iktidarda geçirmiş olmak çok kolay bir iş değil. 17 seçim kazanmak çok kolay bir iş değil. 22 yıl boyunca sürekli kendini yenileyen bir siyasi hareketiz. İnşallah önümüzdeki seçimlerde de yine başarılı bir netice alacağımızdan hiç bir şüphemiz yok" diye konuştu. Dağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimlerde kendilerinin kazanacağını söylemesine ilişkin ise, "Kemal Bey kendi kanaatini söylüyor. Kendi temennisini söylüyor. Ama araştırmalar bunu göstermiyor. Özellikle büyükşehirlerde CHP'nin 2019'da kazanmış olduğu belediyeler ya da daha önce CHP'de olup da devam eden belediyelerin şu anki durumuna baktığımızda açıkçası vatandaşımız nezdinde ciddi bir hayal kırıklığı, hizmetsizlik noktası olduğunu görüyoruz. AK Parti'nin en büyük farkı şu: Biz tutamayacağımız sözü vermedik, vermiyoruz. Cumhurbaşkanımız bugüne kadar bunu yaptı, bize de bunu öğretti. 22 yılın özeti: Samimiyet, çalışkanlık, mücadele" dedi.