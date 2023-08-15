İmamoğlu, İBB’nin tüm imkanlarını seferber etti

CHP'de 5 Ağustos-10 Eylül tarihlerinde ilçe delege seçimleri yapılıyor. İstanbul ayağında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adayları CHP Genel Merkezi'nin gösterdiği adaylara karşı liste savaşına girdi. İmamoğlu, CHP Genel Başkanlığı için İBB'nin bütün imkanlarını seferber etti. İddiaya göre, CHP Genel Başkan yardımcısı Zeynel Emre'nin organizasyonuyla Bakırköy'de önceki dönem ilçe sekreterliği yapan Gizem Başaran Arslan tek aday olarak seçimlere girdi. "Ön seçimde İBB Başkan adaylığı istiyorum" diyen Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ilçesinde il delegesi dahi yazılmadı. 2019 yılında Cumhuriyet Halk Partisi Bakırköy Gençlik Kolu Başkanlığı yaparken gençlik kolu üyelerinden Uğur Arslan ile evlenen Gizem Başaran Arslan'ın nikâhını, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu kıymıştı.

İLÇE YÖNETİM LİSTESİNDEKİ İSİMLERİN YAKINLARI İBB'DE

Seçimlere tek liste olarak giren Gizem Başaran Arslan kazandı. Arslan 15 kişilik İl delege listesine Ekrem İmamoğlu'nun istediği 9 ismi yazdı. İlçe yönetim listesindeki 5 kişinin yakının İstanbul Büyükşehir Belediye'sinde çalıştığı belirtilirken Başkan Gizem Başaran Arslan'ın ise neredeyse aile boyu İBB'yi parselledikleri ortaya çıktı.

EŞİ, KARDEŞİ, KUZENİ İBB ÇALIŞANI

Ekrem İmamoğlu'nun Bakırköy CHP İlçe Teşkilatını kazanmasını sağlayan Gizem Başaran Arslan'ın eşi Uğur Arslan, kardeşi Berk Başaran ve kuzeninin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştığı ortaya çıktı. Ayrıca İl delege üyeleri listesinin ilk sırasında yer aan Ali Rıza Akyüz'ün ise 4 kişiyi delege listesine yazdırdığı, Bakırköy'de İş Bankası arazisine kıstas yaptığı, taşeronluk işinin Ekrem İmamoğlu tarafından kendisini verildiği öne sürüldü.