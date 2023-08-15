AKParti'nin 22. kuruluş yıldönümü dolayısıyla siyasilerin paylaştığı mesajlardan bazıları şöyle:Kaç yaş alırsa alsın AK Parti hep 18 yaşında. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 14 Ağustos 2001'de milletimiz için refah ve adalet arayışıyla bir yola çıktık. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetlerimiz, geçtiğimiz 22 yıl boyunca milletimizin hayallerinin gerçekleşmesi için her alanda tarihi reformlara ve devasa yatırımlara imza attı. 14 Ağustos 2001'de nasıl bir anlayış, vizyon ve heyecan ile yola çıktıysak bugün de aynı noktadayız. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Erdoğan liderliğinde ülkemizi yeni ufuklara taşımaya devam edeceğiz. Türkiye'nin güçlenmesi için, milletimizin bu büyük yürüyüşünde kaderdaşlık ve duygudaşlığımızın artması için mücadele etmeye devam edeceğiz.22 yılda insanımızın hak ve özgürlüklerinin önündeki barikatları, adaleti ve hukuku yücelterek kaldırdık. Ayrımcı ve ötekileştirici, keyfi ve hukuksuz uygulamaları, ret ve inkâr politikalarını ülkemizin gündeminden çıkardık. Kadınlarımıza, çocuklarımıza, gençlerimize hak ettikleri değeri verdik. İnşallah bu tarihi adımı da 28. dönem parlamentomuzda tüm siyasi partilerin uzlaşması ile gerçekleştirerek milletimize olan borcumuzu ödeyeceğiz. Hukuk, adalet, insan hakları ve demokrasi alanında 22 yıldır kesintisiz gerçekleştirilen reformlara yeni halkalar eklemeye devam edeceğiz.'Aydınlığa Açık, Karanlığa Kapalı' diyerek çıkılan bu yolun 22'nci yılında, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nın aydınlığını tüm dünyaya yaymak için hep birlikte çalışıyoruz.