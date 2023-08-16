Bakan Koca açıkladı: Türkiye, sağlık turizminde dünyada "merkez" olma yolunda

"TÜRKİYE'NİN SAĞLIK SİSTEMİ, BİLİŞİM, TIBBİ MALZEME, İLAÇ BAZLI TANITILACAK"

Bakan Koca, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) çalışmalarına ilişkin de "UMKE yapımız var. UMKE'yi, bu yapıyı Türk devletlerine de taşımak ve kurmak üzere bir adım attık. Bununla ilgili ilk eğitimleri, Türkiye'de Urla'daki tesislerimizde yapacağız." dedi.

Sağlık İş Forumlarını diğer ülkelerde de yapacaklarını, eylülde Londra'da bir forumun planlandığını anlatan Koca, "Hedeflediğimiz ülkelerde sağlık iş forumlarını daha yoğunlaştırarak hem 'Health Türkiye' markasını tanıtmak hem Türkiye sağlık sistemini hasta, bilişim, tıbbi malzeme, ilaç bazlı tanıtacağız." diye konuştu.

Koca, sağlık alanında Özbekistan ile Türkiye arasında eğitim çalışmalarına yönelik faaliyetlere de değinerek, şunları kaydetti:

"Hem Sağlık Bilimleri Üniversitesi altında, burada Sağlık Bilimleri Fakültemiz, Tıp Fakültemiz de var. Hemşire ve öğrencilerin eğitimlerine ilişkin de Türkiye'de katkı sağlıyoruz. Hatta öğrencilerin Türkiye'de eğitim almalarını ve uzmanlık eğitimi dahil Türkiye ile yakın bir işbirliği içindeyiz. Sayın Bakanımız da dünyadaki sağlık sistemlerini incelediklerini ama hasta bazlı Türkiye'nin sağlık sistemini kendilerine yakın bulduklarını ve önemsediklerini, bilişim dahil olmak üzere sağlık sistemini Özbekistan'a örnek almak istediklerini ifade etti. Biz de bu anlamda her türlü işbirliğine açık olduğumuzu söyledik. Üzerimize düşeni yapıyor olacağız."