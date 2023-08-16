SON DAKİKA | MİT’ten PKK’ya nokta operasyon! Sözde sorumlularından Celal Birdal etkisiz hale getirildi

MİT, güvenlik güçlerimize karşı çok sayıda eylemin faili olarak aranan Sidar Serhat Kod Celal BİRDAL'ı hassas bir şekilde takip etti. MİT, kurduğu ajan ağıyla Sidar Serhat Kod Celal BİRDAL'ın PKK/KCK'nın HPG Basın ve Arşiv Sorumlularından olduğunu ve Irak'ın kuzeyinde Gare alanında faaliyet gösterdiğini öğrendi.

MİT, Sidar Serhat Kod Celal BİRDAL'ın, Irak kuzeyindeki Zap ve Hakurk alanlarında faaliyet gösterdiği dönemlerde güvenlik güçlerimize karşı düzenlenen çok sayıda eylemin faili olduğunu belirledi. MİT'in saha ajanları, Sidar Serhat Kod Celal BİRDAL'ın bazı eylemleri bizzat kendisinin gerçekleştirdiğini bazı eylemler içinse diğer Terörist grupları yönlendirdiğini tespit etti.

ADIM ADIM TAKİP EDİLDİ

MİT, Celal BİRDAL'ı takip etmesi için saha ajanlarını özel olarak görevlendirdi. MİT'in saha ajanları, Celal BİRDAL'ı adım adım izledi. MİT'in yerdeki ajanları, Sidar Serhat kodun bazı örgüt mensuplarını eylem için Türkiye'ye gitmeye özendirmek amacıyla görüştüğü bilgisini elde etti. MİT operasyon için düğmeye bastı. MİT, nefes kesen takip sonrası Sidar Serhat kod Celal BİRDAL'ı, beraberindeki diğer örgüt mensuplarıyla birlikte etkisiz hale getirdi.

SİDAR SERHAT KOD CELAL BİRDAL KİMDİR?

PKK/KCK- HPG Basın ve Arşiv Sorumlularından Sidar Serhat Kod Celal BİRDAL, Konya Selçuk Üniversitesi-Mühendislik programında öğrenim gördü. Öğrencilik yıllarında PKK/KCK'nın Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi (YDG-H) içerisinde sorumlu olarak faaliyet gösterdi. Akabinde, terör faaliyetlerini Suriye ve Irak'ta sürdürdü. Irak/Hakurk alanında ağır silah eğitimi aldı ve Irak/Zap alanına geçerek lojistik faaliyetlerinde sorumlu seviye rol üstlendi.

Sidar Serhat kod, Irak'ın kuzeyinde Zap ve Hakurk alanlarında güvenlik güçlerimize karşı eylemlerde yer aldı. Bilahare Irak/Gare alanı Here bölgesinde takım sorumluluğuna getirildi. Irak/Gare alanında bulunan Haki Karer Akademisi'nde ideolojik eğitimler verdi ve son olarak HPG Basın ve Arşiv sorumlularından oldu.