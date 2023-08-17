Adanalı şehit uzman çavuş toprağa verildi

Van'da görevi esnasında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Burak Can Güngör memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Güngör için Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Şehidin naaşı daha sonra, askeri uçakla Adana'ya getirildi. Şehit Güngör'ün cenazesi Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, kent protokolü, askeri erkan ve şehidin ailesi tarafından karşılandı.

1 kız çocuğu babası şehit Burak Can Güngör'ün cenazesi daha sonra İmamoğlu ilçesi Saygeçit Mahallesi'ndeki babaocağına götürülerek helallik alındı. Şehidin babası Feyyaz ve annesi Nevriye Güngör eşi Büşra Ağca Güngör ile yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kılınan cenaze namazının ardından şehit Güngör mahalle mezarlığında toprağa verildi.