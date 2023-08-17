AK Parti Milletvekili Murat Kurum’dan İBB’ye kavşak tepkisi! Çivi bile çakılmamış





İBB'YE KAVŞAK TEPKİSİ

Çalışmaları yerinde inceleyen Murat Kurum, bu duruma tepki gösterdi. Kurum, "Çekmeköylü kardeşlerimizi düşünerek bundan bir kaç ay önce Cumhurbaşkanımızın da yakından takip ettiği Taşdelen Yenidoğan mevkiine Ulaştırma Bakanlığımızla bir kavşak çalışması başlattık. 3.5 ay sonra gördük ki, bakanlığın çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor. Ancak İBB'nin sorumluluğundaki dar bir alana çivi bile çakılmamış. Hatta yol daraltılmış, vatandaş mağdur edilmiş. İstanbul'umuzun son 5 yılı böyle geçti maalesef" dedi.

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