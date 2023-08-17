BAE’nin Ankara Büyükelçisi Zahiri’den Türkiye’ye övgü

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri, Türk Arap Ülkeleri İşbirliği Derneğince (TÜRAP) organize edilen 1. Turabexpo Sağlık Turizmi Fuarı'na katıldı. Türkiye ile BAE arasındaki ilişkilerde artık yeni bir döneminde olunduğuna işaret eden Zahiri, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayid Al Nahyan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği karşılıklı resmi ziyaretlerin iyi ilişkilerin göstergesi olduğunu vurguladı.

Zahiri, yeni ekonomik işbirlikleri ve yatırımlara dikkati çekerek "Çok farklı alanlar var. Teknoloji alanında var, yapay zeka alanında var, yenilenebilir enerji alanında var, uzay alanında var. Bütün bunlar işbirliği alanları." diye konuştu.

1. Turabexpo Sağlık Turizmi Fuarı gibi organizasyonların Arap ülkelerini Türkiye'de bir araya getirdiğini belirten Zahiri, "Bence çevremizi ve işimizi kendimiz geliştirmeliyiz. Böylece iyi sonuçlar alıyoruz. Sağlık turizminde çok iyi rakamlar var. Turizm amaçlı gelen 140 bin kişinin bir kısmı sağlık turizmi, tıbbi bakım için Türkiye'ye geliyor." dedi.