Bakan Özhaseki: Deprem bölgesinde yerinde dönüşüm formülünü başlattık

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, programları çerçevesinde Elazığ'a geldi. İlk olarak Valiliği ziyaret eden Bakan Özhaseki ardından Elazığ Belediyesi Tarafından Organize Edilen 'Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'ne katıldı. Programa, Bakan Özhaseki'nin yanı sıra Vali Ömer Toraman, AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, Ejder Açıkkapı ve Mahmut Rıdvan Nazırlı, MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, kurum yöneticileri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Deprem bölgesinde yeni bir formül başlattıklarını dile getiren Özhaseki, '' Biz yeni bir formül başlattık. 'Yerinde Dönüşüm'. İnsanlar hatıraları olan yaşadıkları yerlerden uzaklaşmak istemiyorlar. Eski mahalledeki komşuluklarını devam ettirmek istiyorlar. Oradaki insan ilişkisini sürdürmek istiyorlar. Hatıralarından da asla kopmak istemiyorlar. Bundan dolayıdır ki biz 'Yerinde Dönüşüm' formülünü başlattık. Burada eğer vatandaşlarımız derlerse ki; 'evet köyümdeki konutumu yaparım.' Onlara bir taraftan hibe, bir taraftan da kredi vererek evlerini yapmalarını sağlayacağız. Tip projeler de vereceğiz. Bizim kontrolümüzde devam edecek. Ama sağlıklı bir şekilde yaptığı takdirde sonuna kadar destekleyip parayı vereceğiz. Sonunda tapuyu verirken de bir kısmını iki sene vadesiz ödemesiz. 10 sene faizsiz bir şekilde yarısını verdiğimiz kredinin geriye dönüşünü isteyeceğiz. Bundan büyük bir avantaj olmaz. Yani ortalama köyde bir ev 1 milyon liraya mal oluyorsa, biz devlet olarak 1 milyon lirayı veriyoruz. O iş yaptıkça parayı vereceğiz. Ev bitti, sonra yarısının iki sene sonra başlamak üzere 10 yıl boyunca senedini isteyeceğiz sadece. O günlerde 3 bin lira. Civarında olacak aylık taksinin de kimseye dokunmayacağını herhalde herkes de tahmin eder diye düşünüyorum. Şehir merkezlerinde de binalarda bulunan kardeşlerimiz en az yarısı anlaşıp bir araya geldiği takdirde aynı krediden istifade edecekler. Eğer evleri biraz daha büyükse 1 milyon 300 bin liraya kadar biz para vermeye devam edeceğiz. Vatandaş kendisi evi yapacak. İstediği müteahhitle anlaşarak devam edecek. Biz para vereceğiz. Bittikten sonra da dediğim gibi 2 sene içerisinde hiçbir şey istemeyeceğiz'' dedi.

Ayrıca deprem sonrası yapılan çalışmalarada değinen Bakan Özhaseki, "Gittiğimiz deprem bölgelerinde karşılaştığımız birçok insan özellikle yurt dışından gelen misyon şefleri, bakanlar, eğer böyle bir deprem bizim ülkemizde olsaydı biz bunun altından asla kalkamazdık diye defalarca söylediler. ABD'de bir kasırga oluyor, Almanya'da bir sel felaketi oldu ve aradan aylar ile yıllar geçti. O bölgelerde halen bir şey yapılamadı ve orada isyan dalgaları devam ediyor. Ama çok şükür 18 ilimizi etkileyen bu felakette 680 bin evimiz yıkıldı, 170 bin civarında da iş yerimiz veya bağımsız birim olarak depolarımız ile ahırlarımız yıkıldı. Şimdi yaraları sarmaya başlıyoruz. Çok şükür ciddi adımlar atıyoruz. Gece gündüz demeden uğraşıyoruz. Şu ana kadar 180 binden fazla konutun ihalesini yaptık." diye konuştu.