Bakan Yerlikaya açıkladı: 39 göçmen kaçakçısı yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Antalya, Muğla, İzmir ve Balıkesir'de düzenlenen operasyonlarda 5'i yabancı toplam 39 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. 26'sı tutuklandı" ifadelerini kullandı.
3️⃣9️⃣ GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ORGANİZATÖRÜ YAKALANDI❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 17, 2023
Antalya, Muğla, İzmir ve Balıkesir İl Jandarma Komutanlıklarımız tarafından, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü birimleri ile koordineli icra edilen operasyonlarda;
❌ 5'i yabancı toplam 39 göçmen kaçakçılığı… pic.twitter.com/xEYQjkD3h0