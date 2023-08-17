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Giriş Tarihi: 17.8.2023 09:04 Son Güncelleme: 17.8.2023 09:23

Bakan Yerlikaya açıkladı: 39 göçmen kaçakçısı yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Antalya, Muğla, İzmir ve Balıkesir'de düzenlenen operasyonlarda 5’i yabancı toplam 39 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. 26’sı tutuklandı.

DHA
Bakan Yerlikaya açıkladı: 39 göçmen kaçakçısı yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Antalya, Muğla, İzmir ve Balıkesir'de düzenlenen operasyonlarda 5'i yabancı toplam 39 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. 26'sı tutuklandı" ifadelerini kullandı.

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Bakan Yerlikaya açıkladı: 39 göçmen kaçakçısı yakalandı
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