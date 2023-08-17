İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun muğlak açıklamaları ittifak ortaklarını kızdırdı

"BAYRAK MI AÇTINIZ GERİ ADIM MI ATTINIZ?"

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da, "Sayın İmamoğlu'nun açıklamalarını dikkatle dinledim. 'Adayım demedim İstanbul'u savunmak için yola çıkıyorum dedim' Yani, Sayın İmamoğlu, İstanbul'u savunmak için nereye yola çıkıyor? Bir tek ben mi anlamıyorum ne söylediğini? Halkın sorusu net Sayın İmamoğlu; İstanbul'a mı adaysınız, CHP Genel Başkanlığı'na mı? İstanbul'a adaysanız, Genel Başkanı ve kadrolarını değiştirmek için açıkça mücadele edecek misiniz? Vallahi dost acı söyler, ben bugün, bayrak mı açtınız, geri adım mı attınız? Onu dahi anlamadım." ifadelerini kullandı.

ESKİ ORTAKLARINDAN BEKLEDİĞİ DESTEĞİ GÖREMEDİ

Öte yandan, 'Partiler üstü ittifak kuracağım diyen" İmamoğlu, beklediği desteği de ittifak ortaklarından göremedi. İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, "31 Mart 2024'te nasıl bir yapı olursa olsun bütün parti teşkilatlarımız olarak sanki tek başımıza girecekmiş gibi çok güçlü ve ciddi bir şekilde hazırlığımızı yapmak durumundayız." derken, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Emirali Türkmen "Bir suda bir defa yıkanılır." diye konuştu.