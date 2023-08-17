Mersin polisi teröre geçit vermiyor

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve önlenmesi amacıyla 1 Ocak-15 Ağustos 2023 tarihleri arasında PKK/KCK-PYD/YPG, DEAŞ, FETÖ/PDY terör örgütlerine karşı toplamda 13 operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan operasyonlarda, 151 şüpheli gözaltına alırken bunların, 57'si tutuklandı. 23 şüpheli ise deport edilmek üzere savcılıktan serbest bırakıldı. Operasyonlarda, birçok dijital materyal ve doküman da ele geçirildi.