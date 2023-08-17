MİT, o teröristi ‘arşiv’e kaldırdı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), güvenlik güçlerine karşı çok sayıda eylemin faili olarak aranan Sidar Serhat kod adlı Celal Birdal'ı takibe aldı. PKK/KCK- HPG basın ve arşiv sorumlularından Sidar Serhat kod adlı Celal Birdal'ın, kurulan saha ajan ağıyla Irak'ın kuzeyinde Gare alanında faaliyet gösterdiğinin belirlenmesi üzerine operasyon başlatıldı. MİT'in saha ajanları, Celal Birdal'ın yerini tespit ettikten sonra adım adım izledi. Ajanlar ayrıca teröristin bazı örgüt mensuplarını eylem için Türkiye'ye gitmeye özendirmek amacıyla görüştüğü bilgisini elde etti. Bulunduğu konum belirlendikten sonra düğmeye basıldı. Sidar Serhat kod adlı Celal Birdal, beraberindeki diğer örgüt mensuplarıyla birlikte SİHA ile etkisiz hale getirildi. Öte yandan Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde, teröristlere ait 37 bin 480 AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 50 el bombası, 94 RPG-7 antitank mühimma- Celal Birdal tı, 134 RPG-7 sevk fişeği ele geçirildi.