Toplu ulaşımda kredi kartlı soygun

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi toplu ulaşımda yeni bir skandala imza attı. Seçim döneminde toplu ulaşım ücretlerini sembolik ve ilk yarım saatteki aktarmaların ücretsiz olacağının vaadini veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldikten sonra toplu taşıma ücretlerine yüzde 477 oranında zam yaptı. 26 Ekim 2022'de ise İBB Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) aldığı kararla İstanbulkart dışındaki açık çevrim kartların toplu ulaşımda kullanımının düzenlenmesi teklifi kabul edildi. Kararla birlikte toplu ulaşımda diğer ödeme yöntemlerinin yanı sıra, kredi kartları, ön ödemeli kartlar ve banka kartlarıyla ödeme yöntemi de geçerli hale geldi. Temassız ödeme yöntemi, İBB iştiraki BELBİM koordinasyonuyla uygulanmaya başlandı. Ancak İBB yönetiminin bu yöntemle İstanbulluları adeta soyduğu ortaya çıktı.Toplu ulaşımda, 11 Ağustos 2023'ten itibaren uygulanmaya başlayan yeni ücret tarifesiyle, tam bilet kullanılan araçlarda ücret 15 TL, metrobüste ise en uzak mesafe ücreti 22.25 TL oldu. İstanbul Kart haricinde ödeme işlemini kredi kartı, banka kartı veya ön ödemeli kartla yapmak isteyenler, otobüs, vapur, metro ve tramvay hatlarında 15 lira yerine 30 lira, metrobüste ise 22.25 lira yerine 60 lira ödemeye başladı. Kredi kartı, banka kartı veya ön ödemeli kartla ödenen ulaşım ücretinin normal ücretin iki katı, metrobüste ise iki katından da fazla olmasına vatandaşlar büyük tepki gösterdi. Öğrenci Ferhat Yoldaş, toplu ulaşımda kredi kartıyla ödemenin teşvik edilmesi ve ücretin normal ücretle aynı olması gerektiğini kaydederken, Niyazi Balcı "Karta 60 TL'lik ücret şaka herhalde, böyle bir saçmalık olamaz. O parayı vereceğime taksiyle giderim" diye konuştu. Özel halk otobüsü şoförü Zekeriya Çetin de "Kredi kartıyla ödeme, aşırı derecede pahalı, olmaması gereken bir uygulama" dedi. İBB'den yapılan açıklamada ise, kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kartlar ile ödeme yöntemi ile ilgili kararın ve ücret formülünün UKOME'de yer alan tüm yetkili kurumlarla beraber alındığı bilgisi verildi.