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Giriş Tarihi: 17.8.2023 11:42

Van'da bir asker şehit oldu

Van İl Jandarma Komutanlığında görevli Adanalı Uzman Çavuş Burak Can Güngör, görev esnasındayken bir anda başından rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

AHMET KAVAK AHMET KAVAK
Van’da bir asker şehit oldu

Van Jandarma Tabur Komutanlığı'nda görevli evli bir çocuk babası Uzman Çavuş Burak Can Güngör, Van'da görev yaptığı sırada eğitim çalışmasında fenalaştı ve Van Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Uzman Çavuş Burak Can Güngör tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olurken, şehidin evli ve 10 aylık bebeği olduğu öğrenildi.

Şehidin acı haberi İmamoğlu ilçesinde aile yakınlarına askeri erkan tarafından ailesine haber verilirken, şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin cenazesi bugün öğle namazını müteakip İmamoğlu ilçesinde düzenlenecek törenin ardından Saygeçit Mahallesi'nde toprağa verilecek.

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Van'da bir asker şehit oldu
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