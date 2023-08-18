Diyarbakır’da 44’üncü zafer... 8 yıl sonra örgütten kaçarak ailesine kavuştu

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kandırılarak ya da zorla dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan annelerin eylemi devam ederken, 44'üncü buluşma gerçekleşti. Hacire Akar'ın 2019 yılında başlattığı eylem 5'inci yılına yaklaşırken, annelerden bir zafer daha geldi. Diyarbakır'da 2015 yılında 17 yaşındayken terör örgütü tarafından kandırılarak dağa kaçırılan Neşat Koyun'dan ailesi bir daha haber alamadı. Akar'ın HDP İl Binası önünde başlattığı eyleme katılan 11'inci anne Aysel Koyun, oğlunu kurtarmak için evlat mücadelesini sürdürdü.

Ankara Jandarma İstihbarat ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ile polisin ikna çalışmaları sonucu PKK'nın kuzey Irak'taki kamplarından kaçan 25 yaşındaki örgüt mensubu Neşat Koyun, Şırnak'ın Silopi İlçesi'ndeki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. Anne Koyun, oğlunun teslim olduğunu müjdesini İçişleri Bakanlığı yetkililerinden aldı. Müjdeli haber üzerine anne Aysel Koyun, bayram havası yaşarken, anne-oğlun buluşmada gerçekleşti. 8 yıldır ailesiyle görüşemeyen PKK'lı Neşat Koyun ifade işlemlerinin ardından Diyarbakır Valiliği İçkale Yerleşkesi'nde basına kapalı gerçekleşen buluşmada annesi Aysel Koyun'a kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Buluşma sırasında duygulu anlar yaşanırken, oğlu Neşat Koyun'a yıllar sonra kavuşmasına vesile olan devlet yetkililerine teşekkür eden anne Aysel Koyun, gözyaşlarını tutamadı.