CHP'li Tunç Soyer'e yağmur suyu hattı tepkisi! "Bu hızla giderseniz 125 yıl sonra anca biter"

İZMİRİ'N ALTYAPISI YOK

Kaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Bu hızla giderseniz, 125 yıl sonra 5 bin kilometrelik hattı tamamlayabileceksiniz! İzmir'in tamamında olması gereken yağmur suyu hattının toplam uzunluğu 5 bin kilometredir. Olması gereken bu. Peki mevcut hattın uzunluğu ne kadar? Sizin iddia ettiğiniz 260 km'lik hat ile beraber, toplamda 800 km. Çeyrek asırdır yönetiyorsunuz, 800 kilometreye anca ulaşabildiniz. Evet, siz de kabul ediyorsunuz ki İzmir'in altyapısı yok.