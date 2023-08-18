PKK talimatıyla orman yakanlara finans sağladığı ileri sürülen bir kişi tutuklandı

Adana'da terör örgütü PKK'nın talimatıyla orman yakanlara yurt dışından gelen paraları aktardığı iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

PARA YURTDIŞINDAN

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, önceki yıllarda özellikle turizm bölgelerinde çıkan orman yangınlarındaki sabotaj faaliyetleri ve PKK'nın eylemleriyle ilgili başlatılan soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ile İstihbarat Şubesi ekipleri, çalışmasını derinleştirdi. Yapılan çalışmalarda; PKK'nın talimatıyla hareket ettiği öne sürülen şüphelilerin, yurt dışı kaynaklı finanse edildiği belirlendi.

PARAYI DAĞITAN KİŞİLER

Daha önce düzenlenen ve 5 kişinin tutuklandığı operasyonların devamında, incelenen HTS kayıtları ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarıyla 5 şüpheli daha tespit edildi. Şüphelilerin, sabotaj ve eylemlerde yapılacak keşif ile eylem aşamalarında kullanılması için yurt dışından gönderilen paraların, dağıtımını yaptığı öne sürüldü.

2 MİLYON LİRALIK FİNANS

Polis yaptığı çalışmada, söz konusu finans desteğinin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK'ya karşı başlattığı sınır ötesi Pençe-Kilit Harekatı'nın düzenlendiği tarihlerde gerçekleştirildiğini belirledi. Şüphelilerin bu zamana kadar 2 milyon TL finanse edildiği tespit edildi. Bu tespitler üzerine harekete geçen TEM ekipleri, Adana merkezli 3 ilde belirlenen çok sayıda adrese operasyon düzenledi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI 4 KİŞİ ADLİ KONTROL

Baskınlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ö. tutuklanırken, diğer 4 şüpheli adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.