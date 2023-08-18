Terör örgütü çözülmeye devam ediyor: 3 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Terör örgütünün Kuzey Irak ve Suriye'deki yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 3 terör örgütü mensubunun teslim olmasıyla son 2 ayda güvenlik güçlerine teslim olan terörist sayısı ise 32'ye ulaştı.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terörle mücadelenin her alanında görev alan kahramanları tebrik ederek, terör sona erene kadar mücadelenin devam edeceğini bildirdi.