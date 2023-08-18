Yapay zeka ile Başkan Erdoğan’ın sesini taklit etmişti: O dolandırıcı tutuklandı!

Milli İstihbarat Teşkilatı, yapay zekâ ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini taklit edip, bazı iş insanları ve üst düzey kamu yöneticilerini arayarak çıkar sağlamaya çalışan kişiyi tespit etti.
10'DAN FARKLI GSM HATTI KULLANMIŞ
Dolandırıcının Başkan Erdoğan'ın sesini yapay zekâ uygulamalarıyla taklit ettiği, yabancı uyruklu kişiler üzerinden aldığı 10'dan fazla farklı GSM hattı üzerinden iş insanlarını aradığı ortaya çıktı.
MİT KONUMUNU BELİRLEDİ
Yapılan takip neticesinde dolandırıcının kimliği ve konumu Milli İstihbarat Teşkilatı'nca tespit edildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini kullanarak dolandırıcılık yapmaya çalışan zanlı, MİT'in siber güvenlikle ilgili birimlerinin hassas çalışmaları sayesinde kısa süre içinde yakalanmıştı.
KAÇMAYA KALKMIŞ
Hakkında birden fazla yakalama kararı bulunan şüphelinin kolluk kuvvetlerini görünce kaçtığı, kovalama konucu yakalandığı öğrenildi. Üzerine atılı suçlamaları kabul eden Fatih Emre Hülagü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
TUTUKLANDI
Şüphelinin kaçma şüphesi bulunması ve delillerin tamamının toplanmamış olması sebebiyle çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce "Kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasi parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mağdurların ise tespitinin devam ettiği öğrenildi.