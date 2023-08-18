Yapay zeka ile Başkan Erdoğan’ın sesini taklit etmişti: O dolandırıcı tutuklandı!





TUTUKLANDI

Şüphelinin kaçma şüphesi bulunması ve delillerin tamamının toplanmamış olması sebebiyle çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce "Kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasi parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mağdurların ise tespitinin devam ettiği öğrenildi.